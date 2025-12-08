https://1prime.ru/20251208/sovkombank-865320990.html

Совкомбанк стал организатором первых "зеленых" облигаций АФК "Система"

МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. На Московской Бирже состоялось размещение двух дебютных выпусков "зеленых" облигаций ПАО АФК "Система" общим объемом 6,5 миллиардов рублей. Организатором и ESG-консультантом выпуска выступил "Совкомбанк".Первый выпуск облигаций серии 002Р-06 размещен в объеме 3,75 миллиардов рублей по фиксированной ставке 17,75% на весь срок обращения – 2,5 года. Купонный доход по облигациям серии 002P-07 сроком на 2 года в объеме 2,75 миллиардов рублей определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + 4,5%.Интерес к "зеленым" облигациям АФК "Система" проявили как институциональные, так и розничные инвесторы."Мы одновременно предложили "зеленые" облигации как с фиксированной, так и с плавающей ставкой, что позволило удовлетворить спрос разных категорий инвесторов и обеспечить успех сделки", —сообщил управляющий директор, начальник Управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка сообил Андрей Королев."Успешное размещение дебютных "зеленых" облигаций подтверждает устойчивость нашего инвестиционного портфеля, в котором весомую долю занимают именно такие активы. В течение ближайшего года мы планируем еще ряд подобных размещений, которые позволят широкому кругу инвесторов принять участие в финансировании перспективных "зеленых" и социально значимых проектов корпорации", - отметил президент АФК "Система" Тагир Ситдеков.Денежные средства привлечены на модернизацию пассажирского речного флота в России, в частности, на строительство современных экологичных судов на электрической тяге и создание соответствующей зарядно-причальной инфраструктуры. Речь идет о финансировании проекта по производству водного пассажирского электрического транспорта компанией "Эмпериум", входящей в Группу АФК "Система".Проект, рассчитанный до конца 2026 года, включает 74 единицы техники (46 электросудов и 28 остановочных комплексов для них), нацелен на улучшение состояния окружающей среды и сокращение выбросов парниковых газов.По словам Андрея Королева, потенциал таких инструментов растет, поскольку они не только решают задачи финансирования проектов устойчивого развития, но и, благодаря новому стимулирующему регулированию, снижают нагрузку на капитал банков-инвесторов.

