https://1prime.ru/20251208/srok-865310132.html
Правительство поддержало отмену испытательного срока для женщин с детьми
Правительство поддержало отмену испытательного срока для женщин с детьми - 08.12.2025, ПРАЙМ
Правительство поддержало отмену испытательного срока для женщин с детьми
Правительство России поддержало законопроект, который устанавливает запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, сообщил источник РИА Новости в | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T09:13+0300
2025-12-08T09:13+0300
2025-12-08T09:13+0300
экономика
бизнес
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4da942c621473cd097db1a079ec5fbea.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, который устанавливает запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, сообщил источник РИА Новости в кабмине. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми, в частности, одним из проектов предлагается установить запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми. "Отзыв положительный", - сказал источник агентства. В настоящее время соответствующий запрет уже закреплен в законодательстве, но действует в отношении материей, у которых дети в возрасте до полутора лет.
https://1prime.ru/20251201/obed-864887457.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_d3324d1267da0e22ef9afd781798c917.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , госдума
Экономика, Бизнес, Общество , Госдума
Правительство поддержало отмену испытательного срока для женщин с детьми
Правительство одобрило запрет испытательного срока для женщин с детьми до трех лет
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, который устанавливает запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, сообщил источник РИА Новости в кабмине.
Ранее глава комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми, в частности, одним из проектов предлагается установить запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми.
"Отзыв положительный", - сказал источник агентства.
В настоящее время соответствующий запрет уже закреплен в законодательстве, но действует в отношении материей, у которых дети в возрасте до полутора лет.
Юрист объяснила, кому оплачивают на работе обеденный перерыв