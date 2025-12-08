Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство поддержало отмену испытательного срока для женщин с детьми - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251208/srok-865310132.html
Правительство поддержало отмену испытательного срока для женщин с детьми
Правительство поддержало отмену испытательного срока для женщин с детьми - 08.12.2025, ПРАЙМ
Правительство поддержало отмену испытательного срока для женщин с детьми
Правительство России поддержало законопроект, который устанавливает запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, сообщил источник РИА Новости в | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T09:13+0300
2025-12-08T09:13+0300
экономика
бизнес
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4da942c621473cd097db1a079ec5fbea.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, который устанавливает запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, сообщил источник РИА Новости в кабмине. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми, в частности, одним из проектов предлагается установить запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми. "Отзыв положительный", - сказал источник агентства. В настоящее время соответствующий запрет уже закреплен в законодательстве, но действует в отношении материей, у которых дети в возрасте до полутора лет.
https://1prime.ru/20251201/obed-864887457.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_d3324d1267da0e22ef9afd781798c917.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , госдума
Экономика, Бизнес, Общество , Госдума
09:13 08.12.2025
 
Правительство поддержало отмену испытательного срока для женщин с детьми

Правительство одобрило запрет испытательного срока для женщин с детьми до трех лет

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, который устанавливает запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, сообщил источник РИА Новости в кабмине.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми, в частности, одним из проектов предлагается установить запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми.
"Отзыв положительный", - сказал источник агентства.
В настоящее время соответствующий запрет уже закреплен в законодательстве, но действует в отношении материей, у которых дети в возрасте до полутора лет.
Трейдер во время удаленной работы - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Юрист объяснила, кому оплачивают на работе обеденный перерыв
1 декабря, 02:02
 
ЭкономикаБизнесОбществоГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала