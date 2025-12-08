https://1prime.ru/20251208/ssha-865334230.html
Песков прокомментировал контакты США и Украины
2025-12-08T18:41+0300
россия
сша
украина
рф
дмитрий песков
в мире
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Результаты контактов США и Украины до России пока не доводились, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каких-то заявлений конкретных от Киева мы не слышали, до нас тоже результаты пока не доводились", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о результатах контактов США и Украины.
сша
украина
рф
россия, сша, украина, рф, дмитрий песков, в мире
