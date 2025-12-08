https://1prime.ru/20251208/ssha-865334230.html

Песков прокомментировал контакты США и Украины

Песков прокомментировал контакты США и Украины - 08.12.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал контакты США и Украины

Результаты контактов США и Украины до России пока не доводились, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T18:41+0300

2025-12-08T18:41+0300

2025-12-08T18:41+0300

россия

сша

украина

рф

дмитрий песков

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Результаты контактов США и Украины до России пока не доводились, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каких-то заявлений конкретных от Киева мы не слышали, до нас тоже результаты пока не доводились", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о результатах контактов США и Украины.

https://1prime.ru/20251208/odessa-865329871.html

сша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, рф, дмитрий песков, в мире