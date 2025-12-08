https://1prime.ru/20251208/ssha-865334380.html

В Кремле оценили отказ США от "мегафонной дипломатии"

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Отказ США от "мегафонной дипломатии" можно оценивать только положительно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это можно и нужно оценивать позитивно, потому что, еще раз повторяю, мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры должны вестись в тишине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле положительно оценить отказ США от "мегафонной дипломатии".

Новости

