В Кремле оценили отказ США от "мегафонной дипломатии"
В Кремле оценили отказ США от "мегафонной дипломатии" - 08.12.2025
В Кремле оценили отказ США от "мегафонной дипломатии"
Отказ США от "мегафонной дипломатии" можно оценивать только положительно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Отказ США от "мегафонной дипломатии" можно оценивать только положительно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это можно и нужно оценивать позитивно, потому что, еще раз повторяю, мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры должны вестись в тишине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле положительно оценить отказ США от "мегафонной дипломатии".
