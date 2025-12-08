Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили отказ США от "мегафонной дипломатии" - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/ssha-865334380.html
В Кремле оценили отказ США от "мегафонной дипломатии"
В Кремле оценили отказ США от "мегафонной дипломатии" - 08.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили отказ США от "мегафонной дипломатии"
Отказ США от "мегафонной дипломатии" можно оценивать только положительно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T18:46+0300
2025-12-08T18:46+0300
технологии
россия
сша
дмитрий песков
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Отказ США от "мегафонной дипломатии" можно оценивать только положительно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это можно и нужно оценивать позитивно, потому что, еще раз повторяю, мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры должны вестись в тишине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле положительно оценить отказ США от "мегафонной дипломатии".
https://1prime.ru/20251208/ssha-865334230.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, сша, дмитрий песков, в мире
Технологии, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, В мире
18:46 08.12.2025
 
В Кремле оценили отказ США от "мегафонной дипломатии"

Песков: отказ США от мегафонной дипломатии можно оценивать только положительно

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Отказ США от "мегафонной дипломатии" можно оценивать только положительно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это можно и нужно оценивать позитивно, потому что, еще раз повторяю, мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры должны вестись в тишине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле положительно оценить отказ США от "мегафонной дипломатии".
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал контакты США и Украины
18:41
 
ТехнологииРОССИЯСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала