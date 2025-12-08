https://1prime.ru/20251208/ssha-865338184.html

В МИД России прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США

В МИД России прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США - 08.12.2025, ПРАЙМ

В МИД России прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США

Вашингтон в новой стратегии национальной безопасности США впервые официально подвергает сомнению агрессивно экспансионистскую динамику НАТО, заявили в МИД РФ. | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T21:07+0300

2025-12-08T21:07+0300

2025-12-08T21:07+0300

сша

вашингтон

мария захарова

мид рф

нато

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861270061_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9a79548005f06e3f762ae0df9955c244.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Вашингтон в новой стратегии национальной безопасности США впервые официально подвергает сомнению агрессивно экспансионистскую динамику НАТО, заявили в МИД РФ. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства отмечается, что ряд положений в стратегии нацбезопасности говорят о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США. "США впервые фиксируют если не обязательство не расширять альянс, то, по крайней мере, официально подвергают сомнению его извечно агрессивно экспансионистскую динамику", - говорится в комментарии.

https://1prime.ru/20251206/nato-865279827.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, мария захарова, мид рф, нато, в мире