В МИД России прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США - 08.12.2025
В МИД России прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США
Вашингтон в новой стратегии национальной безопасности США впервые официально подвергает сомнению агрессивно экспансионистскую динамику НАТО, заявили в МИД РФ. | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Вашингтон в новой стратегии национальной безопасности США впервые официально подвергает сомнению агрессивно экспансионистскую динамику НАТО, заявили в МИД РФ. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства отмечается, что ряд положений в стратегии нацбезопасности говорят о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США. "США впервые фиксируют если не обязательство не расширять альянс, то, по крайней мере, официально подвергают сомнению его извечно агрессивно экспансионистскую динамику", - говорится в комментарии.
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Вашингтон в новой стратегии национальной безопасности США впервые официально подвергает сомнению агрессивно экспансионистскую динамику НАТО, заявили в МИД РФ.
В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства отмечается, что ряд положений в стратегии нацбезопасности говорят о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США.
"США впервые фиксируют если не обязательство не расширять альянс, то, по крайней мере, официально подвергают сомнению его извечно агрессивно экспансионистскую динамику", - говорится в комментарии.
Заголовок открываемого материала