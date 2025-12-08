https://1prime.ru/20251208/ssha-865338184.html
В МИД России прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США
В МИД России прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Вашингтон в новой стратегии национальной безопасности США впервые официально подвергает сомнению агрессивно экспансионистскую динамику НАТО, заявили в МИД РФ. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства отмечается, что ряд положений в стратегии нацбезопасности говорят о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США. "США впервые фиксируют если не обязательство не расширять альянс, то, по крайней мере, официально подвергают сомнению его извечно агрессивно экспансионистскую динамику", - говорится в комментарии.
