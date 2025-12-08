Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД оценили упоминание России в новой стратегии нацбезопасности США - 08.12.2025
В МИД оценили упоминание России в новой стратегии нацбезопасности США
Упоминание России в контексте общеевропейской безопасности в новой стратегии национальной безопасности США важно, заявили в МИД РФ. | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Упоминание России в контексте общеевропейской безопасности в новой стратегии национальной безопасности США важно, заявили в МИД РФ. "Важно и то, что Россия упоминается в документе в контексте общеевропейской безопасности, причем призывы к системному сдерживанию нашего государства и наращиванию экономического давления на нас отсутствуют", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
россия, мировая экономика, сша, мария захарова, мид рф, в мире
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Мария Захарова, МИД РФ, В мире
21:12 08.12.2025
 
В МИД оценили упоминание России в новой стратегии нацбезопасности США

МИД назвал упоминание России в стратегии нацбезопасности США важным

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Упоминание России в контексте общеевропейской безопасности в новой стратегии национальной безопасности США важно, заявили в МИД РФ.
"Важно и то, что Россия упоминается в документе в контексте общеевропейской безопасности, причем призывы к системному сдерживанию нашего государства и наращиванию экономического давления на нас отсутствуют", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В МИД России прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США
21:07
 
РОССИЯМировая экономикаСШАМария ЗахароваМИД РФВ мире
 
 
