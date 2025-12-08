https://1prime.ru/20251208/ssha-865338335.html

В МИД оценили упоминание России в новой стратегии нацбезопасности США

2025-12-08T21:12+0300

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Упоминание России в контексте общеевропейской безопасности в новой стратегии национальной безопасности США важно, заявили в МИД РФ. "Важно и то, что Россия упоминается в документе в контексте общеевропейской безопасности, причем призывы к системному сдерживанию нашего государства и наращиванию экономического давления на нас отсутствуют", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.

