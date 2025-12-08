https://1prime.ru/20251208/ssha-865339009.html

Речь о встрече Путина и Трампа до Нового года пока не идет, заявил Песков

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Пока о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до Нового года речи не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Пока об этом речи не идет", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, возможна ли встреча Путина и Трампа до Нового года.

