Трамп объявил о новом плане финансовой помощи для фермеров - 08.12.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил о новом плане финансовой помощи для фермеров
Трамп объявил о новом плане финансовой помощи для фермеров - 08.12.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил о новом плане финансовой помощи для фермеров
Президент США Дональд Трамп объявил о новом плане финансовой помощи в размере 12 миллиардов долларов для американских фермеров, средства возьмут из доходов от... | 08.12.2025, ПРАЙМ
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о новом плане финансовой помощи в размере 12 миллиардов долларов для американских фермеров, средства возьмут из доходов от импортных пошлин. "Я рад сообщить сегодня днем, что Соединенные Штаты возьмут небольшую часть от сотен миллиардов долларов, которые мы получаем от пошлин... Мы используем эти деньги, чтобы выделить 12 миллиардов долларов в виде экономической помощи американским фермерам", - сказал Трамп, выступая на круглом столе по финансовой помощи фермерам США.
сша
22:59 08.12.2025
 
Трамп объявил о новом плане финансовой помощи для фермеров

Трамп объявил о новом плане финансовой помощи для фермеров на 12 миллиардов долларов

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о новом плане финансовой помощи в размере 12 миллиардов долларов для американских фермеров, средства возьмут из доходов от импортных пошлин.
"Я рад сообщить сегодня днем, что Соединенные Штаты возьмут небольшую часть от сотен миллиардов долларов, которые мы получаем от пошлин... Мы используем эти деньги, чтобы выделить 12 миллиардов долларов в виде экономической помощи американским фермерам", - сказал Трамп, выступая на круглом столе по финансовой помощи фермерам США.
Трамп оценил темпы роста экономики США в третьем квартале
5 ноября, 22:32
 
ФинансыМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
