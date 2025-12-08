https://1prime.ru/20251208/ssha-865340576.html
Трамп объявил о новом плане финансовой помощи для фермеров
2025-12-08T22:59+0300
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о новом плане финансовой помощи в размере 12 миллиардов долларов для американских фермеров, средства возьмут из доходов от импортных пошлин. "Я рад сообщить сегодня днем, что Соединенные Штаты возьмут небольшую часть от сотен миллиардов долларов, которые мы получаем от пошлин... Мы используем эти деньги, чтобы выделить 12 миллиардов долларов в виде экономической помощи американским фермерам", - сказал Трамп, выступая на круглом столе по финансовой помощи фермерам США.
