Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп - 08.12.2025, ПРАЙМ
Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп
Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп - 08.12.2025, ПРАЙМ
Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении. | 08.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении. "Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо", - сказал Трамп журналистам.
23:44 08.12.2025
 
Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп

Трамп: Европа движется в очень плохом направлении, ей стоит быть осторожнее

ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
"Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо", - сказал Трамп журналистам.
На Западе раскрыли отношение Трампа к ЕС на фоне переговоров по Украине
24 ноября, 21:39
24 ноября, 21:39
 
Мировая экономикаЕВРОПАСШАДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала