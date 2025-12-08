https://1prime.ru/20251208/ssha-865341587.html
Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп
мировая экономика
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении. "Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо", - сказал Трамп журналистам.
