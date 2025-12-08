https://1prime.ru/20251208/ssha-865341587.html

Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп

2025-12-08T23:44+0300

мировая экономика

европа

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg

ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении. "Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо", - сказал Трамп журналистам.

европа

сша

2025

