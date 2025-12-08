https://1prime.ru/20251208/sud--865316802.html

Суд назначил рассмотрение заявления Генпрокуратуры к офшорам Магомедовых

Суд назначил рассмотрение заявления Генпрокуратуры к офшорам Магомедовых

МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января основные слушания по заявлению Генпрокуратуры РФ, которая просит запретить кипрской компании Omirico Ltd и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Torresant Industry Ltd вести за рубежом разбирательства против Сбербанка, на счетах в котором находится более 150 миллионов долларов, изъятых у осужденных за преступления братьев Магомедовых. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, по итогам предварительного заседания суд пришел к выводу, что дело подготовлено к рассмотрению по существу. До этого один из ответчиков – Torresant Industry – не был уведомлен о судебном разбирательстве, из-за чего суд откладывал слушания. В заявлении Генпрокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости, говорится, что ранее суды удовлетворили антикоррупционные иски ведомства к братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым и аффилированным с ними лицам. В частности, часть финансовых активов, приобретенных коррупционным путем, Зиявудин Магомедов, бенефициар группы "Сумма", скрывал, как говорится в заявлении, на счетах подконтрольной кипрской фирмы Omirico Ltd. Суд обратил в доход РФ более 150 миллионов долларов, оказавшихся на счетах компании в Сбербанке. При этом, по данным Генпрокуратуры, Магомедов через Omirico и Torresant Industry инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и "Транснефти" о взыскании более 170 миллионов долларов убытков в Окружном суде Никосии на Кипре. Как отмечается в заявлении российского надзорного ведомства, судебная система Кипра не является нейтральной для российских компаний, и рассмотрение спора в иностранном суде ставит заинтересованных лиц в преимущественное положение по сравнению со Сбербанком, поскольку в условиях действующего санкционного режима возможности защиты своих прав и экономических интересов существенно ограничены. Генпрокуратура просит запретить Omirico и Torresant Industry "инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства против ПАО "Сбербанк", его подконтрольных лиц по всем вопросам, связанным с обращением в доход Российской Федерации ранее принадлежащих активов указанных компаний". Магомедовы были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в группе "Сумма", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5, а Магомеду - с 18 до 17,5 лет. Братья вину не признали.

