Суд вновь рассмотрит иск АСВ к экс-главе банка "Югра"

МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник решил заново рассмотреть по правилам первой инстанции заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра", требующего признать банкротом осужденного экс-председателя правления этого банка Дмитрия Шиляева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Переход к рассмотрению дела по правилам первой инстанции", - говорится в карточке дела. Дата нового заседания пока не назначена. Арбитражный суд Москвы в сентябре по заявлению АСВ ввел в отношении Шиляева начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Шиляева требования "Югры" в размере более 17,3 миллиарда рублей. Такую сумму Замоскворецкий суд столицы в ноябре взыскал солидарно с него, бывшего бенефициара "Югры" Алексея Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и экс-директора столичного филиала Нины Черновой по иску АСВ. Суд назначил финансовым управляющим Шиляева Антона Саитова из ассоциации МСРО "Содействие". Его отчет и рассмотрение дела о банкротстве по существу были назначены на февраль. При этом АСВ просило суд сразу признать Шиляева банкротом и открыть процедуру реализации имущества, но суд, несмотря на судимость у должника за экономическое преступление, ввел реструктуризацию долгов. Как пояснила первая инстанция, "введение процедуры реализации имущества гражданина по результатам рассмотрения обоснованности заявления о банкротстве является правом суда, которым последний может воспользоваться лишь при заявленном самим должником ходатайстве о его несоответствии требованиям для утверждения плана реструктуризации". Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам, Чернову - к шести, а самого Шиляева - к восьми годам. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.

