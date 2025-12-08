https://1prime.ru/20251208/sud--865321601.html

Суд запросил данные о сербе, требующем дивиденды с российских компаний

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg

КРАСНОДАР, 8 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края постановил истребовать у ФСБ РФ информацию о наличии иных гражданств у серба Романа Минарика, который требует дивиденды с компаний в РФ и в том числе подал иск к ПАО "Новороссийский морской торговый порт" на 4,7 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно картотеке арбитражных дел, Роман Минарик, который является гражданином Сербии, с июня 2025 года судится с различными российскими компаниями, требуя погашения задолженности по выплате дивидендов. Так, в арбитражный суд Краснодарского края поступил иск от Минарика к ПАО "Новороссийский морской торговый порт", в котором он просит взыскать задолженность по выплате дивидендов в размере 4 731 102 рубля, а также проценты "за пользование чужими денежными средствами" в размере 253 535 рублей на дату обращения в суд. Как сказано в определении суда, держателем акций ПАО "НМТП" в интересах Минарика является зарегистрированная в Никосии (Кипр) компания "Семпиола Инвест Лимитед" (Sempiola Invest Limited), а сами акции хранятся на депозитарных счетах швейцарского банка Фонтобель АГ (Bank Vontobel AG). "Привлечь к участию в деле Минфин России, компанию "Семпиола Инвест Лимитед". Истребовать у ФСБ РФ информацию о наличии у Минарика Романа гражданств, подданств со стороны государств, в том числе гражданства ФРГ", - объявил судья. Представитель ответчика ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) заявила ходатайство о привлечении к делу Минфина РФ, а также компании "Семпиола Инвест Лимитед". Представитель истца в отношении привлечении Минфина РФ возражала. В отношении же привлечения компании "Семпиола Инвест Лимитед" представитель истца не заявила возражений. Представитель ПАО "НМТП" заявила также о наличии у Минарика гражданства Германии, которая является недружественным государством, на что представитель Минарика ответила, что это "не так в настоящее время", при этом, добавила она, по состоянию на 2012 год немецким гражданством он обладал. На вопрос судьи о том, в каком году он перестал быть гражданином Германии, представитель истца не дала комментариев. Также представитель "НМТП" заявила необходимость истребования информации у ФСБ РФ о гражданстве истца в связи с имеющимися, по мнению ответчика, основаниями полагать, что Минарик является гражданином недружественного государства. "Мы хотим указать на то, что порядок выплаты должен быть (осуществлен - ред.) через спецсчет, поскольку есть объективные основания сомневаться в отсутствии гражданства иностранного государства, недружественной страны у Минарика, поэтому мы просим запросить у ФСБ данные сведения", - сказала представитель "НМТП". Она добавила, что привлечение Минфина даст более развернутую позицию в отношении предмета спора, а намерение истца получить выплаты на обычный счет, а не на специальный, может, вероятно, быть "обходом антироссийских санкций". "Мы также приложили всевозможные публикации, в которых указано, что Роман Минарик непосредственно является конечным бенефициарным владельцем… Британская компания Kor (Kor Field - ред.)... (Известно об этом - ред.) из публикаций в иностранной прессе", - сказала представитель ответчика. Представитель истца пояснила в свою очередь, что это "компания Романа Минарика, такая же, как "Семпиола", просто зарегистрированная в Великобритании". Она также является участником нескольких судебных разбирательств, инициированных на территории РФ, добавила она. Как пояснила РИА Новости представитель "НМТП", в разбирательстве с Чешской республикой от 2011 года, согласно утверждениям в публикациях в иностранной прессе, Роман Минарик заявлен как гражданин Германии, и не исключается, что и на сегодняшний день у Минарика может иметься гражданство недружественного государства. Комментируя просьбу суда о предоставлении источника происхождения денежных средств, представитель Минарика подтвердила, что зарегистрированная на Кипре компания "Семпиола Инвест Лимитед" на 100% контролируется Минариком, а у самой компании открыт банковский и брокерский счета в швейцарском банке Фонтобель АГ (Bank Vontobel AG - ред.). При этом представитель истца сослалась на 254-й указ президента и заявила, что "если иностранная компания зарегистрирована на территории недружественного государства, контролируется дружественным нерезидентом и контроль установлен до 1 марта, эта иностранная компания, даже если она зарегистрирована в недружественной юрисдикции… не считается недружественной", добавив, что Минарик никого "не прикрывает", он "состоятельный иностранец, который действует в своем личном интересе". Также представитель истца сказала, что Национальный расчетный депозитарий (НРД) уже выплатил Минарику дивиденды по акциям "НМТП". Следующее заседание по делу назначено на 27 января. В ноябре этого года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже возвратил сербу Роману Минарику его иск о взыскании с "Газпрома" невыплаченных дивидендов на сумму около 89,5 миллиона рублей. А 11 декабря арбитражный суд Петербурга начнет рассматривать его иск к компании "Россети Ленэнерго" о взыскании задолженности по невыплаченным дивидендам на сумму около 24,4 миллиона рублей. Всего сербом с июня инициировано более 10 разбирательств, среди них иск в Москве к "Интер РАО ЕЭС" на 19,4 миллиона рублей, в Нижегородской области к компании "Россети Центр и Приволжье" на 14,3 миллиона рублей. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В качестве ответной меры Россия ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

