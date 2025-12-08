Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москалькова пообещала следить за решениями суда по квартире Долиной - 08.12.2025
Москалькова пообещала следить за решениями суда по квартире Долиной
Москалькова пообещала следить за решениями суда по квартире Долиной - 08.12.2025, ПРАЙМ
Москалькова пообещала следить за решениями суда по квартире Долиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет следить за решениями суда по ситуации вокруг продажи квартиры народной артистки РФ | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T16:30+0300
2025-12-08T16:30+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет следить за решениями суда по ситуации вокруг продажи квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной. "Мы будем следить за этой ситуацией, я думаю, Верховный суд прислушается к аргументам (покупательницы Полины - ред.) Лурье", - сказала Москалькова в ходе Всероссийского единого урока "Права человека" в МГИМО, комментируя ситуацию вокруг квартиры Долиной. По её словам, добросовестный покупатель квартиры "не мог знать всех нюансов" и потерял квартиру. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил право собственности Долиной. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря. Когда Верховный суд истребовал документы в кассации, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что адвокат Долиной предложила передать Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет, она назвала это предложением "от безысходности", а не потому что она "осознала свою ошибку". В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок: будет ли это сделано сразу или частями. Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей. По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
16:30 08.12.2025
 
Москалькова пообещала следить за решениями суда по квартире Долиной

Москалькова будет следить за решениями суда вокруг квартиры Долиной

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет следить за решениями суда по ситуации вокруг продажи квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной.
"Мы будем следить за этой ситуацией, я думаю, Верховный суд прислушается к аргументам (покупательницы Полины - ред.) Лурье", - сказала Москалькова в ходе Всероссийского единого урока "Права человека" в МГИМО, комментируя ситуацию вокруг квартиры Долиной.
По её словам, добросовестный покупатель квартиры "не мог знать всех нюансов" и потерял квартиру.
В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил право собственности Долиной. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
Когда Верховный суд истребовал документы в кассации, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что адвокат Долиной предложила передать Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет, она назвала это предложением "от безысходности", а не потому что она "осознала свою ошибку".
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок: будет ли это сделано сразу или частями.
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры деньги
5 декабря, 23:47
