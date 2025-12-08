Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-советник Трампа рассказал о пользе снятия санкций против России - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251208/tramp-865304570.html
Экс-советник Трампа рассказал о пользе снятия санкций против России
Экс-советник Трампа рассказал о пользе снятия санкций против России - 08.12.2025, ПРАЙМ
Экс-советник Трампа рассказал о пользе снятия санкций против России
Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что возможное снятие Соединенными Штатами санкций против России и... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T02:45+0300
2025-12-08T03:09+0300
экономика
мировая экономика
россия
запад
сша
рф
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865304570.jpg?1765152553
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что возможное снятие Соединенными Штатами санкций против России и расширение двусторонних экономических отношений пойдут на пользу обеим странам. Как считает Пападопулос, администрация Трампа решила, что пришло время для нового подхода к России, который будет опираться на инвестиции, торговлю и бизнес. "Если конфликт зайдет тупик, то это приведет к снятию санкций, возобновлению торговли, инвестиций и к возможным переговорам по вопросам безопасности между Соединёнными Штатами и Россией, потому что это будет в интересах обеих стран", - сказал Пападопулос. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, запад, сша, рф, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, США, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин
02:45 08.12.2025 (обновлено: 03:09 08.12.2025)
 
Экс-советник Трампа рассказал о пользе снятия санкций против России

РИА Новости: Пападопулос считает, что снятие санкций против России пойдет на пользу США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что возможное снятие Соединенными Штатами санкций против России и расширение двусторонних экономических отношений пойдут на пользу обеим странам.
Как считает Пападопулос, администрация Трампа решила, что пришло время для нового подхода к России, который будет опираться на инвестиции, торговлю и бизнес.
"Если конфликт зайдет тупик, то это приведет к снятию санкций, возобновлению торговли, инвестиций и к возможным переговорам по вопросам безопасности между Соединёнными Штатами и Россией, потому что это будет в интересах обеих стран", - сказал Пападопулос.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЗАПАДСШАРФДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала