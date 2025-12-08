https://1prime.ru/20251208/tramp-865304570.html
Экс-советник Трампа рассказал о пользе снятия санкций против России
Экс-советник Трампа рассказал о пользе снятия санкций против России
2025-12-08T02:45+0300
2025-12-08T02:45+0300
2025-12-08T03:09+0300
экономика
мировая экономика
россия
запад
сша
рф
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что возможное снятие Соединенными Штатами санкций против России и расширение двусторонних экономических отношений пойдут на пользу обеим странам. Как считает Пападопулос, администрация Трампа решила, что пришло время для нового подхода к России, который будет опираться на инвестиции, торговлю и бизнес. "Если конфликт зайдет тупик, то это приведет к снятию санкций, возобновлению торговли, инвестиций и к возможным переговорам по вопросам безопасности между Соединёнными Штатами и Россией, потому что это будет в интересах обеих стран", - сказал Пападопулос. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
