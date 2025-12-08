Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-консультант Трампа рассказал о последствиях санкций против России - 08.12.2025
Экс-консультант Трампа рассказал о последствиях санкций против России
Экс-консультант Трампа рассказал о последствиях санкций против России
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что единственным реальным последствием американских санкций против России является укрепление связей между Москвой и Пекином. "Санкции лишь способствуют сближению Китая и России", - сказал Пападопулос, комментируя возможное влияние вводимых против Москвы односторонних рестрикций. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР от 4 ноября говорится, что Россия и Китай договорились предпринимать все возможные усилия для взаимопомощи в борьбе с санкциями.
06:29 08.12.2025 (обновлено: 06:42 08.12.2025)
 
Экс-консультант Трампа рассказал о последствиях санкций против России

РИА Новости: Пападопулос считает, что санкции способствуют сближению России и Китая

ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что единственным реальным последствием американских санкций против России является укрепление связей между Москвой и Пекином.
"Санкции лишь способствуют сближению Китая и России", - сказал Пападопулос, комментируя возможное влияние вводимых против Москвы односторонних рестрикций.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР от 4 ноября говорится, что Россия и Китай договорились предпринимать все возможные усилия для взаимопомощи в борьбе с санкциями.
 
