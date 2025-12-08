https://1prime.ru/20251208/tramp-865339468.html
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа - 08.12.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть подготовлена и должна стать результативной, заявил пресс-секретарь | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T22:13+0300
2025-12-08T22:13+0300
2025-12-08T22:13+0300
россия
рф
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть подготовлена и должна стать результативной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865339280.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_49065c9d4f068ff47cb455563411855f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
РОССИЯ, РФ, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Песков: возможная встреча Путина и Трампа должна стать результативной