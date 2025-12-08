Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/tramp-865339468.html
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа - 08.12.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть подготовлена и должна стать результативной, заявил пресс-секретарь | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T22:13+0300
2025-12-08T22:13+0300
россия
рф
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть подготовлена и должна стать результативной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865339280.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_49065c9d4f068ff47cb455563411855f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
РОССИЯ, РФ, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
22:13 08.12.2025
 
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа

Песков: возможная встреча Путина и Трампа должна стать результативной

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть подготовлена и должна стать результативной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
"Под порошком". В Сети набросились на Зеленского из-за визита в Лондон
22:05
 
РОССИЯРФСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала