Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа

Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа - 08.12.2025, ПРАЙМ

Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа

08.12.2025

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть подготовлена и должна стать результативной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной", - сказал Песков в эфире "Первого канала".

