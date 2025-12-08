https://1prime.ru/20251208/tsb-865304454.html

ЦБ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН

Центральный банк РФ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН в рамках борьбы в дроперами, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. | 08.12.2025

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Центральный банк РФ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН в рамках борьбы в дроперами, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. Ранее глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на Международном банковском форуме, сообщал, что Банк России планирует использовать ИНН для создания платформы "Антидроп", что позволит корректно отражать информацию о дроперах - физических лицах - в этой базе. "Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем - и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина", - сказала Полякова в интервью газете РБК. По ее словам, эта связка необходима для работы новой платформы "Антидроп", запуск которой намечен на середину 2027 года, предполагается, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать. Полякова отметила, что во время опросов банки подтвердили целесообразность такого выбора. Дроперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.

2025

