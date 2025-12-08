Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заговорили о возможности превентивного удара по России - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/udar-865305474.html
В США заговорили о возможности превентивного удара по России
В США заговорили о возможности превентивного удара по России - 08.12.2025, ПРАЙМ
В США заговорили о возможности превентивного удара по России
Высказывания европейских лидеров о превентивных ударах по России показывают, что Европа утратила свой статус значимого игрока на мировой сцене и приближается к... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T04:22+0300
2025-12-08T04:22+0300
мировая экономика
европа
скотт риттер
нато
ес
вашингтон
москва
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059763_0:245:5500:3339_1920x0_80_0_0_2f84673538a03ea9028a17889b5c156c.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Высказывания европейских лидеров о превентивных ударах по России показывают, что Европа утратила свой статус значимого игрока на мировой сцене и приближается к политическому краху, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works."Прямо сейчас глава военного комитета НАТО (итальянец Каво Драгоне. — Прим. ред.) рассуждает о превентивном ударе по России. &lt;…&gt; И вот такой глупости Соединенные Штаты просто избегают. Почему мы с ними не разговариваем? Потому что с ними не о чем разговаривать", — сообщил эксперт.Он отмечает, что ввиду таких подходов ЕС оказался вне мирных переговоров, а Москва и Вашингтон предпочли дистанцироваться от него. По мнению бывшего разведчика, Европа утратила свои рациональные и прагматичные качества, исключив себя из глобальной политики."Вы хотите покончить с собой, но Америка не обязана присоединяться к вашему самоубийственному акту. &lt;…&gt; Они идиоты. Европейцы просто несут чушь, удваивая глупость, а русские и США просто игнорируют их. А теперь, как избалованные дети, они стучат по столу еще сильнее, пытаясь быть услышанными. &lt;…&gt; Европа просто себя свела на нет. Она больше не серьезный игрок", — подытожил Риттер.В пятницу Белый дом представил новую Стратегию национальной безопасности, в которой призвал Европу самостоятельно решать вопросы собственной обороны. В документе также указано, что американское руководство расходится во взглядах с европейскими политиками, чьи ожидания относительно конфликта на Украине считаются нереалистичными.
https://1prime.ru/20251206/zapad-865271112.html
https://1prime.ru/20251127/nato-864979365.html
европа
вашингтон
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059763_362:0:5139:3583_1920x0_80_0_0_9c31e991dfed0edbcc76e4cb4a7669a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, скотт риттер, нато, ес, вашингтон, москва, россия
Мировая экономика, ЕВРОПА, Скотт Риттер, НАТО, ЕС, ВАШИНГТОН, МОСКВА, РОССИЯ
04:22 08.12.2025
 
В США заговорили о возможности превентивного удара по России

Риттер: Европа совершает политическое самоубийство, говоря о превентивном ударе по России

© AFP / Zach GibsonСША
США - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
США. Архивное фото
© AFP / Zach Gibson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Высказывания европейских лидеров о превентивных ударах по России показывают, что Европа утратила свой статус значимого игрока на мировой сцене и приближается к политическому краху, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.
"Прямо сейчас глава военного комитета НАТО (итальянец Каво Драгоне. — Прим. ред.) рассуждает о превентивном ударе по России. <…> И вот такой глупости Соединенные Штаты просто избегают. Почему мы с ними не разговариваем? Потому что с ними не о чем разговаривать", — сообщил эксперт.
Ракетный пуск с установки HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
На Западе предупредили о готовящейся кровавой провокации против России
6 декабря, 07:47
Он отмечает, что ввиду таких подходов ЕС оказался вне мирных переговоров, а Москва и Вашингтон предпочли дистанцироваться от него. По мнению бывшего разведчика, Европа утратила свои рациональные и прагматичные качества, исключив себя из глобальной политики.
"Вы хотите покончить с собой, но Америка не обязана присоединяться к вашему самоубийственному акту. <…> Они идиоты. Европейцы просто несут чушь, удваивая глупость, а русские и США просто игнорируют их. А теперь, как избалованные дети, они стучат по столу еще сильнее, пытаясь быть услышанными. <…> Европа просто себя свела на нет. Она больше не серьезный игрок", — подытожил Риттер.
В пятницу Белый дом представил новую Стратегию национальной безопасности, в которой призвал Европу самостоятельно решать вопросы собственной обороны. В документе также указано, что американское руководство расходится во взглядах с европейскими политиками, чьи ожидания относительно конфликта на Украине считаются нереалистичными.
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"Все впустую": в НАТО выразили сожаление о действиях в отношении России
27 ноября, 06:50
 
Мировая экономикаЕВРОПАСкотт РиттерНАТОЕСВАШИНГТОНМОСКВАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала