В США заговорили о возможности превентивного удара по России

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Высказывания европейских лидеров о превентивных ударах по России показывают, что Европа утратила свой статус значимого игрока на мировой сцене и приближается к политическому краху, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works."Прямо сейчас глава военного комитета НАТО (итальянец Каво Драгоне. — Прим. ред.) рассуждает о превентивном ударе по России. <…> И вот такой глупости Соединенные Штаты просто избегают. Почему мы с ними не разговариваем? Потому что с ними не о чем разговаривать", — сообщил эксперт.Он отмечает, что ввиду таких подходов ЕС оказался вне мирных переговоров, а Москва и Вашингтон предпочли дистанцироваться от него. По мнению бывшего разведчика, Европа утратила свои рациональные и прагматичные качества, исключив себя из глобальной политики."Вы хотите покончить с собой, но Америка не обязана присоединяться к вашему самоубийственному акту. <…> Они идиоты. Европейцы просто несут чушь, удваивая глупость, а русские и США просто игнорируют их. А теперь, как избалованные дети, они стучат по столу еще сильнее, пытаясь быть услышанными. <…> Европа просто себя свела на нет. Она больше не серьезный игрок", — подытожил Риттер.В пятницу Белый дом представил новую Стратегию национальной безопасности, в которой призвал Европу самостоятельно решать вопросы собственной обороны. В документе также указано, что американское руководство расходится во взглядах с европейскими политиками, чьи ожидания относительно конфликта на Украине считаются нереалистичными.

