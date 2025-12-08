https://1prime.ru/20251208/udar-865305474.html
В США заговорили о возможности превентивного удара по России
В США заговорили о возможности превентивного удара по России - 08.12.2025, ПРАЙМ
В США заговорили о возможности превентивного удара по России
Высказывания европейских лидеров о превентивных ударах по России показывают, что Европа утратила свой статус значимого игрока на мировой сцене и приближается к... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T04:22+0300
2025-12-08T04:22+0300
2025-12-08T04:22+0300
мировая экономика
европа
скотт риттер
нато
ес
вашингтон
москва
россия
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Высказывания европейских лидеров о превентивных ударах по России показывают, что Европа утратила свой статус значимого игрока на мировой сцене и приближается к политическому краху, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works."Прямо сейчас глава военного комитета НАТО (итальянец Каво Драгоне. — Прим. ред.) рассуждает о превентивном ударе по России. <…> И вот такой глупости Соединенные Штаты просто избегают. Почему мы с ними не разговариваем? Потому что с ними не о чем разговаривать", — сообщил эксперт.Он отмечает, что ввиду таких подходов ЕС оказался вне мирных переговоров, а Москва и Вашингтон предпочли дистанцироваться от него. По мнению бывшего разведчика, Европа утратила свои рациональные и прагматичные качества, исключив себя из глобальной политики."Вы хотите покончить с собой, но Америка не обязана присоединяться к вашему самоубийственному акту. <…> Они идиоты. Европейцы просто несут чушь, удваивая глупость, а русские и США просто игнорируют их. А теперь, как избалованные дети, они стучат по столу еще сильнее, пытаясь быть услышанными. <…> Европа просто себя свела на нет. Она больше не серьезный игрок", — подытожил Риттер.В пятницу Белый дом представил новую Стратегию национальной безопасности, в которой призвал Европу самостоятельно решать вопросы собственной обороны. В документе также указано, что американское руководство расходится во взглядах с европейскими политиками, чьи ожидания относительно конфликта на Украине считаются нереалистичными.
европа
вашингтон
москва
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059763_362:0:5139:3583_1920x0_80_0_0_9c31e991dfed0edbcc76e4cb4a7669a6.jpg
В США заговорили о возможности превентивного удара по России
