СМИ сообщили о болезненном ударе США по Украине - 08.12.2025
https://1prime.ru/20251208/udar-865316286.html
СМИ сообщили о болезненном ударе США по Украине
СМИ сообщили о болезненном ударе США по Украине - 08.12.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о болезненном ударе США по Украине
Новая стратегия национальной безопасности, предложенная президентом США Дональдом Трампом, исключает возможность вступления Киева в НАТО, сообщает Neue Zürcher... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T12:51+0300
2025-12-08T12:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Новая стратегия национальной безопасности, предложенная президентом США Дональдом Трампом, исключает возможность вступления Киева в НАТО, сообщает Neue Zürcher Zeitung. "Возможное вступление Украины в НАТО, похоже, уже снято с повестки. Согласно новой стратегии безопасности, альянс "больше не должен постоянно расширяться"", — говорится в публикации.В пятницу Белый дом обнародовал обновленную стратегию национальной безопасности страны. В документе подчеркивается, что США расходятся во взглядах с европейскими странами, которые питают нереалистичные надежды относительно украинского конфликта. Согласно стратегии, Евросоюз надеется на продолжение боевых действий и игнорирует демократические принципы для подавления несогласных. Вашингтон собирается этому противостоять. Кроме того, США настоятельно рекомендуют европейским странам взять на себя ответственность за собственную безопасность.
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865312120.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
12:51 08.12.2025
 
СМИ сообщили о болезненном ударе США по Украине

NZZ: новая стратегия Трампа лишает Украину возможности на членство в НАТО

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Новая стратегия национальной безопасности, предложенная президентом США Дональдом Трампом, исключает возможность вступления Киева в НАТО, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
"Возможное вступление Украины в НАТО, похоже, уже снято с повестки. Согласно новой стратегии безопасности, альянс "больше не должен постоянно расширяться"", — говорится в публикации.
В пятницу Белый дом обнародовал обновленную стратегию национальной безопасности страны. В документе подчеркивается, что США расходятся во взглядах с европейскими странами, которые питают нереалистичные надежды относительно украинского конфликта. Согласно стратегии, Евросоюз надеется на продолжение боевых действий и игнорирует демократические принципы для подавления несогласных. Вашингтон собирается этому противостоять.
Кроме того, США настоятельно рекомендуют европейским странам взять на себя ответственность за собственную безопасность.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В США сделали заявление о побеге Зеленского с Украины
10:02
 
