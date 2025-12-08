https://1prime.ru/20251208/udar-865316286.html

СМИ сообщили о болезненном ударе США по Украине

СМИ сообщили о болезненном ударе США по Украине

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Новая стратегия национальной безопасности, предложенная президентом США Дональдом Трампом, исключает возможность вступления Киева в НАТО, сообщает Neue Zürcher Zeitung. "Возможное вступление Украины в НАТО, похоже, уже снято с повестки. Согласно новой стратегии безопасности, альянс "больше не должен постоянно расширяться"", — говорится в публикации.В пятницу Белый дом обнародовал обновленную стратегию национальной безопасности страны. В документе подчеркивается, что США расходятся во взглядах с европейскими странами, которые питают нереалистичные надежды относительно украинского конфликта. Согласно стратегии, Евросоюз надеется на продолжение боевых действий и игнорирует демократические принципы для подавления несогласных. Вашингтон собирается этому противостоять. Кроме того, США настоятельно рекомендуют европейским странам взять на себя ответственность за собственную безопасность.

