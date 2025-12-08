Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок минеральных удобрений - 08.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок минеральных удобрений
Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок минеральных удобрений - 08.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок минеральных удобрений
Россия и Индонезия обсудили возможность наращивания поставок минеральных удобрений от российских предприятий для индонезийских аграриев, говорится в сообщении... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T14:28+0300
2025-12-08T14:28+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
индонезия
рф
минпромторг
иннопром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864375818_0:308:2955:1970_1920x0_80_0_0_f2f94bb24eade37a5a1060a884cbd313.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россия и Индонезия обсудили возможность наращивания поставок минеральных удобрений от российских предприятий для индонезийских аграриев, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении кооперации по всем ключевым направлениям. Особое внимание уделено сотрудничеству в химической промышленности, в том числе наращиванию поставок российских минеральных удобрений для индонезийских аграриев", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ добавили, что стороны отдельно обсудили многостороннее взаимодействие в формате БРИКС. Кроме того, в рамках встречи "сверили часы" в части подготовки участия Индонезии в качестве страны-партнера на международной промышленной выставке "Иннопром".
россия, сельское хозяйство, индонезия, рф, минпромторг, иннопром
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Минпромторг, Иннопром
14:28 08.12.2025
 
Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок минеральных удобрений

Россия и Индонезия обсудили возможность наращивания поставок удобрений

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПроизводство водорастворимых и гранулированных удобрений
Производство водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россия и Индонезия обсудили возможность наращивания поставок минеральных удобрений от российских предприятий для индонезийских аграриев, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении кооперации по всем ключевым направлениям. Особое внимание уделено сотрудничеству в химической промышленности, в том числе наращиванию поставок российских минеральных удобрений для индонезийских аграриев", - говорится в сообщении.
В Минпромторге РФ добавили, что стороны отдельно обсудили многостороннее взаимодействие в формате БРИКС. Кроме того, в рамках встречи "сверили часы" в части подготовки участия Индонезии в качестве страны-партнера на международной промышленной выставке "Иннопром".
Алиханов оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией
14:18
14:18
 
Заголовок открываемого материала