Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок минеральных удобрений

Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок минеральных удобрений

08.12.2025

2025-12-08T14:28+0300

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россия и Индонезия обсудили возможность наращивания поставок минеральных удобрений от российских предприятий для индонезийских аграриев, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении кооперации по всем ключевым направлениям. Особое внимание уделено сотрудничеству в химической промышленности, в том числе наращиванию поставок российских минеральных удобрений для индонезийских аграриев", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ добавили, что стороны отдельно обсудили многостороннее взаимодействие в формате БРИКС. Кроме того, в рамках встречи "сверили часы" в части подготовки участия Индонезии в качестве страны-партнера на международной промышленной выставке "Иннопром".

2025

Новости

