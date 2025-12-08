https://1prime.ru/20251208/ukraina-865307308.html

"Украина этого не стоит": в США окончательно разочаровались в помощи Киеву

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Украина не заслуживает вовлечения США в конфликт с Россией, которая обладает ядерным арсеналом, в такой ситуации именно Европе следует взять на себя риск и предложить гарантии Киеву, сообщает издание American Conservative."Украина не стоит войны для Америки. Она точно не стоит войны с ядерной державой из-за того, что последняя считает своими экзистенциальными интересами. И если Украина не стоит войны сегодня, она не будет стоить ее и завтра. <…> Выступая за мир, президент США обязан не допустить вмешательства США в этот конфликт. Это включает в себя и любое возобновление боевых действий в будущем. Настала очередь Европы взять на себя заботу о своей безопасности", — указывается в материале.Автор статьи делает акцент на том, что национальные интересы США не включают поддержку руководства Владимира Зеленского."Киев не должен получать гарантии безопасности от США. Борьба с Россией из-за Украины даже отдаленно не соответствует интересам Америки. <…> Киев хочет, чтобы американский народ был готов сражаться и умирать за него. Однако альянсы должны основываться на безопасности, а не на благотворительности", — отмечается на страницах издания.Ранее Wall Street Journal сообщала, что вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву остался нерешенным после встречи делегаций США и Украины в начале декабря.Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев должен принять самостоятельное решение и сесть за стол переговоров, так как пространство для принятия решений сокращается в результате наступления российских войск. Он подчеркнул, что затягивание конфликта для Украины является бессмысленным и рискованным.

