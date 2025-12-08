https://1prime.ru/20251208/ukraina-865324877.html
Обвиняемых в геноциде на Украине объявили в международный розыск
2025-12-08T16:05+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Обвиняемые в геноциде из числа высшего политического и военного руководства Украины скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины... В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск, Басманным районным судом города Москвы им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы. В Генпрокуратуре РФ добавили, что фигуранты заочно обвиняются по статье 357 УК РФ (геноцид).
