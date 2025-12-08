Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обвиняемых в геноциде на Украине объявили в международный розыск - 08.12.2025, ПРАЙМ
Обвиняемых в геноциде на Украине объявили в международный розыск
2025-12-08T16:05+0300
2025-12-08T16:05+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Обвиняемые в геноциде из числа высшего политического и военного руководства Украины скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины... В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск, Басманным районным судом города Москвы им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы. В Генпрокуратуре РФ добавили, что фигуранты заочно обвиняются по статье 357 УК РФ (геноцид).
16:05 08.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Обвиняемые в геноциде из числа высшего политического и военного руководства Украины скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины... В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск, Басманным районным судом города Москвы им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Генпрокуратуре РФ добавили, что фигуранты заочно обвиняются по статье 357 УК РФ (геноцид).
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Генпрокуратура утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Порошенко*
