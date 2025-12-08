Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, заявил Ван И

https://1prime.ru/20251208/ukraina-865336050.html
2025-12-08T19:38+0300
ПЕКИН, 8 дек - ПРАЙМ. Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, и продолжит играть конструктивную роль в этом отношении, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем. МИД КНР по итогам переговоров в Пекине сообщил, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису. "Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и продолжить играть конструктивную роль в этом отношении", - заявил Ван И.
