Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, заявил Ван И - 08.12.2025
Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, заявил Ван И
Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, заявил Ван И - 08.12.2025, ПРАЙМ
Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, заявил Ван И
Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, и продолжит играть конструктивную роль в этом отношении, заявил в понедельник министр иностранных | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T19:38+0300
2025-12-08T19:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856288702_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_8a74e05bb96c0aa7a82e6ea22db1606f.jpg
ПЕКИН, 8 дек - ПРАЙМ. Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, и продолжит играть конструктивную роль в этом отношении, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем. МИД КНР по итогам переговоров в Пекине сообщил, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису. "Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и продолжить играть конструктивную роль в этом отношении", - заявил Ван И.
19:38 08.12.2025
 
Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, заявил Ван И

Ван И: Пекин поддерживает все усилия по миру на Украине

ПЕКИН, 8 дек - ПРАЙМ. Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, и продолжит играть конструктивную роль в этом отношении, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем.
МИД КНР по итогам переговоров в Пекине сообщил, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и продолжить играть конструктивную роль в этом отношении", - заявил Ван И.
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал контакты США и Украины
18:41
 
Заголовок открываемого материала