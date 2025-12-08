https://1prime.ru/20251208/urugvaj-865306825.html

Переселенца из Уругвая оштрафовали на 30 тысяч рублей за подделку прав

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - ПРАЙМ. Переселенец из Уругвая в Приморском крае оштрафован на 30 тысяч рублей за использование поддельного водительского удостоверения, сообщает пограничный районный суд. "В августе 2025 года управляя автомобилем на участке автодороги сообщением "Уссурийск-Пограничный-госграница" он … зная, что имеющиеся у него водительское удостоверение предоставляющее право управления транспортным средством – поддельное, воспользовался данным удостоверением и предъявил его сотрудникам полиции… Постановлением суда ходатайство защитника удовлетворено, уголовное дело в отношении подсудимого прекращено, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В июне 2025 года гражданин заказал водительское удостоверение на своё имя, оплатив услугу стоимостью 76 тысяч рублей, путем перевода денежных средств с использованием мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". Затем получил водительское удостоверение в почтовом отделении "Почта России" на свое имя с категориями "А", "А1", "В", "В1", "С", "С1", "М", которое не соответствует защитному комплексу бланка удостоверения Российской Федерации. В судебном заседании защитник подсудимого ходатайствовал о прекращении уголовного дела по 3 статьи 327 УК РФ и применении судебного штрафа. Подсудимый в содеянном раскаялся, характеризуется положительно, впервые привлекается к уголовной ответственности по обвинению в совершении преступления небольшой тяжести, содержит многодетную семью, официально работает по трудовому договору, а также загладил ущерб благотворительными пожертвованиями в ряд фондов.

