https://1prime.ru/20251208/videokarty-865320212.html

Россияне массово скупают видеокарты, сообщают СМИ

Россияне массово скупают видеокарты, сообщают СМИ - 08.12.2025, ПРАЙМ

Россияне массово скупают видеокарты, сообщают СМИ

Россияне стали активно приобретать видеокарты на фоне возможного роста цен, вызванного предполагаемым дефицитом комплектующих, связанным с быстрым развитием... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T14:31+0300

2025-12-08T14:31+0300

2025-12-08T14:31+0300

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/93/841429324_0:177:2401:1527_1920x0_80_0_0_5d242dd9f1cdcd28169aadc6e7276812.jpg

МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Россияне стали активно приобретать видеокарты на фоне возможного роста цен, вызванного предполагаемым дефицитом комплектующих, связанным с быстрым развитием технологий искусственного интеллекта, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей ритейлеров и торговых площадок. "Современные видеокарты нужны как геймерам, так и тем, кто работает на ПК с графикой или использует их для машинного обучения и работы с искусственным интеллектом. Покупатели запасаются видеокартами впрок, ожидая роста цен и дефицита, связанного с активным развитием нейросетей", — говорится в материале.По данным издания, нынешней осенью уровень продаж видеокарт на различных платформах увеличился от 20 до 400% по сравнению с летним периодом. Наибольший скачок спроса зафиксирован в Санкт-Петербурге, где средняя цена покупки выросла на 21% относительно аналогичного периода прошлого года. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин утверждает, что этот процесс происходит на фоне уменьшения рынка традиционных электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. "Дата-центрам для обучения нейросетей требуется память в очень больших объемах, и мировые производители пока не справляются с таким спросом. В результате мы наблюдаем глобальный рост цен на чипы памяти, который ведет к увеличению себестоимости видеокарт", — приводит издание слова представителя компании Fplus.Представитель компании Fplus отметил, что рост цен на видеокарты в России связан с бумом генеративных технологий искусственного интеллекта. Он добавил, что сейчас некоторые покупатели склоняются в сторону более экономичных решений, включая видеокарты предыдущих поколений и доступные модели от китайских производителей.

https://1prime.ru/20251208/ii--865314442.html

https://1prime.ru/20251205/ii-865244551.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург