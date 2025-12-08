https://1prime.ru/20251208/vladivostok-865316652.html
Аэропорт Владивостока впервые запустит прямой рейс в Макао
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока впервые запускает прямой рейс в Макао, авиакомпания Cambodia Airways начинает полёты туда с 22 декабря, сообщает воздушная гавань. "Впервые в истории авиагавани столицы Дальнего Востока - прямой рейс в Макао вместе с авиакомпанией Cambodia Airways... Старт 22 декабря", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, а время в полете на самолёте Airbus 320 составит пять часов.
