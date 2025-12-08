https://1prime.ru/20251208/vladivostok-865316652.html

Аэропорт Владивостока впервые запустит прямой рейс в Макао

Аэропорт Владивостока впервые запустит прямой рейс в Макао - 08.12.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Владивостока впервые запустит прямой рейс в Макао

Международный аэропорт Владивостока впервые запускает прямой рейс в Макао, авиакомпания Cambodia Airways начинает полёты туда с 22 декабря, сообщает воздушная... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T12:54+0300

2025-12-08T12:54+0300

2025-12-08T12:54+0300

бизнес

мировая экономика

макао

владивосток

дальний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865316492_24:0:3665:2048_1920x0_80_0_0_c78bf6082966458fb32a8c53223f2f85.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока впервые запускает прямой рейс в Макао, авиакомпания Cambodia Airways начинает полёты туда с 22 декабря, сообщает воздушная гавань. "Впервые в истории авиагавани столицы Дальнего Востока - прямой рейс в Макао вместе с авиакомпанией Cambodia Airways... Старт 22 декабря", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, а время в полете на самолёте Airbus 320 составит пять часов.

https://1prime.ru/20251208/vtsiom-865314272.html

макао

владивосток

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, макао, владивосток, дальний восток