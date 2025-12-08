https://1prime.ru/20251208/vtb-865247436.html
В ВТБ раскрыли, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году
В ВТБ раскрыли, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году - 08.12.2025, ПРАЙМ
В ВТБ раскрыли, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году
Значительного смягчения ключевой ставки в текущем году не ожидается, а вот в следующем возможны сюрпризы, рассказал агентству "Прайм" первый зампред ВТБ Дмитрий | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T02:02+0300
2025-12-08T02:02+0300
2025-12-08T02:02+0300
экономика
банки
финансы
втб
ключевая ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Значительного смягчения ключевой ставки в текущем году не ожидается, а вот в следующем возможны сюрпризы, рассказал агентству "Прайм" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов."2026 год начнется либо со ставкой 16,5%, либо 16, если на последнем в 2025 году заседании регулятор сделает россиянам новогодний сюрприз. Дальше будем двигаться к 13% на конец 2026 года", - прогнозирует он.Траектория снижения будет зависеть от влияния повышения НДС на показатели инфляции и инфляционные ожидания, а также возможной отмены операций зеркалирования ЦБ, которые поддерживают рубль на нынешнем крепком уровне.Это проинфляционные краткосрочные факторы, исходя из которых в первом полугодии ЦБ, вероятно, будет действовать осторожно, добавил Пьянов.Во втором полугодии значительное воздействие окажут метрики стабильной инфляции и инфляции в нерегулируемых областях. Если они будут устойчиво снижаться, движение к уровням 13% или даже ниже пойдет быстрее.Ставки по кредитам будут снижаться параллельно ключевой, а депозитные - опережающими темпами. Это связано с тем, что средне-и долгосрочные депозиты (6-12 месяцев) должны отражать не только текущие денежные условия, но и перспективу. Банк России всерьез настроен на смягчение, поэтому чем длиннее депозит, тем быстрее он будет терять в ставке вслед за ожиданиями, заключил первый зампред ВТБ.
https://1prime.ru/20251202/shokhin--865130749.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a12138af25cd74b2091cc5aeee3c28ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, втб, ключевая ставка
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ, ключевая ставка
В ВТБ раскрыли, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году
Первый зампред ВТБ Пьянов: в 2026 году ключевая ставка может опуститься до 13%
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Значительного смягчения ключевой ставки в текущем году не ожидается, а вот в следующем возможны сюрпризы, рассказал агентству "Прайм" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"2026 год начнется либо со ставкой 16,5%, либо 16, если на последнем в 2025 году заседании регулятор сделает россиянам новогодний сюрприз. Дальше будем двигаться к 13% на конец 2026 года", - прогнозирует он.
Траектория снижения будет зависеть от влияния повышения НДС на показатели инфляции и инфляционные ожидания, а также возможной отмены операций зеркалирования ЦБ, которые поддерживают рубль на нынешнем крепком уровне.
Это проинфляционные краткосрочные факторы, исходя из которых в первом полугодии ЦБ, вероятно, будет действовать осторожно, добавил Пьянов.
Во втором полугодии значительное воздействие окажут метрики стабильной инфляции и инфляции в нерегулируемых областях. Если они будут устойчиво снижаться, движение к уровням 13% или даже ниже пойдет быстрее.
Ставки по кредитам будут снижаться параллельно ключевой, а депозитные - опережающими темпами. Это связано с тем, что средне-и долгосрочные депозиты (6-12 месяцев) должны отражать не только текущие денежные условия, но и перспективу. Банк России всерьез настроен на смягчение, поэтому чем длиннее депозит, тем быстрее он будет терять в ставке вслед за ожиданиями, заключил первый зампред ВТБ.
Шохин допустил снижение ключевой ставки ЦБ в декабре