В ВТБ раскрыли, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году

Значительного смягчения ключевой ставки в текущем году не ожидается, а вот в следующем возможны сюрпризы, рассказал агентству "Прайм" первый зампред ВТБ Дмитрий

экономика

банки

финансы

втб

ключевая ставка

МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Значительного смягчения ключевой ставки в текущем году не ожидается, а вот в следующем возможны сюрпризы, рассказал агентству "Прайм" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов."2026 год начнется либо со ставкой 16,5%, либо 16, если на последнем в 2025 году заседании регулятор сделает россиянам новогодний сюрприз. Дальше будем двигаться к 13% на конец 2026 года", - прогнозирует он.Траектория снижения будет зависеть от влияния повышения НДС на показатели инфляции и инфляционные ожидания, а также возможной отмены операций зеркалирования ЦБ, которые поддерживают рубль на нынешнем крепком уровне.Это проинфляционные краткосрочные факторы, исходя из которых в первом полугодии ЦБ, вероятно, будет действовать осторожно, добавил Пьянов.Во втором полугодии значительное воздействие окажут метрики стабильной инфляции и инфляции в нерегулируемых областях. Если они будут устойчиво снижаться, движение к уровням 13% или даже ниже пойдет быстрее.Ставки по кредитам будут снижаться параллельно ключевой, а депозитные - опережающими темпами. Это связано с тем, что средне-и долгосрочные депозиты (6-12 месяцев) должны отражать не только текущие денежные условия, но и перспективу. Банк России всерьез настроен на смягчение, поэтому чем длиннее депозит, тем быстрее он будет терять в ставке вслед за ожиданиями, заключил первый зампред ВТБ.

