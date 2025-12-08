https://1prime.ru/20251208/vtb-865309968.html
ВТБ назвал средний размер ипотеки в новых регионах
ВТБ назвал средний размер ипотеки в новых регионах - 08.12.2025, ПРАЙМ
ВТБ назвал средний размер ипотеки в новых регионах
Средний размер ипотеки в новых регионах РФ составляет 5,5 миллиона рублей, при этом жители Новороссии уже оформили жилищных кредитов на 7 миллиардов рублей,... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T09:05+0300
2025-12-08T09:05+0300
2025-12-08T09:05+0300
экономика
недвижимость
финансы
банки
рф
херсонская область
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Средний размер ипотеки в новых регионах РФ составляет 5,5 миллиона рублей, при этом жители Новороссии уже оформили жилищных кредитов на 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "С момента запуска ипотеки в новых регионах ВТБ предоставил более 7 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий. Средний размер кредита составляет 5,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что большинство заемщиков в Новороссии выбирают госпрограмму со ставкой 2%, по которой при поддержке банка можно купить не только квартиру в новостройке, но и построить индивидуальный дом. Помимо ипотечных программ, ВТБ предоставляет проектное финансирование застройщикам в новых регионах. Общий объем одобренных банком кредитов среднему и малому бизнесу превысил 58,5 миллиарда рублей, благодаря чему будет возведено 654 тысяч квадратных метров жилья. ВТБ вышел на рынок ипотеки Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году.
https://1prime.ru/20251208/rossija-865305084.html
рф
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, финансы, банки, рф, херсонская область, втб
Экономика, Недвижимость, Финансы, Банки, РФ, Херсонская область, ВТБ
ВТБ назвал средний размер ипотеки в новых регионах
ВТБ: средний размер ипотеки в новых регионах составляет 5,5 миллиона рублей