ВТБ назвал средний размер ипотеки в новых регионах

2025-12-08T09:05+0300

экономика

недвижимость

финансы

банки

рф

херсонская область

втб

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Средний размер ипотеки в новых регионах РФ составляет 5,5 миллиона рублей, при этом жители Новороссии уже оформили жилищных кредитов на 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "С момента запуска ипотеки в новых регионах ВТБ предоставил более 7 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий. Средний размер кредита составляет 5,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что большинство заемщиков в Новороссии выбирают госпрограмму со ставкой 2%, по которой при поддержке банка можно купить не только квартиру в новостройке, но и построить индивидуальный дом. Помимо ипотечных программ, ВТБ предоставляет проектное финансирование застройщикам в новых регионах. Общий объем одобренных банком кредитов среднему и малому бизнесу превысил 58,5 миллиарда рублей, благодаря чему будет возведено 654 тысяч квадратных метров жилья. ВТБ вышел на рынок ипотеки Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году.

