Опрос ВЦИОМ показал, на что россияне ориентируются при покупке авиабилетов

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян (85%) заявили, что для них наиболее важным критерием при выборе варианта авиаперелета является отсутствие задержек рейсов у авиакомпании, 84% респондентов отметили, что ориентируются на полную стоимость билета с учетом всех дополнительных услуг, а 78% - на норму провоза ручной клади, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на сайте. Кроме того, шесть из десяти россиян (59%) уверены, что хорошо или даже отлично знают правила перевозки ручной клади, 34% - считают, что проинформированы средне, а 6% - что плохо. В то же время каждый второй опрошенный (50%) заявил, что обычно берет в ручную кладь минимум самых необходимых вещей, 21% граждан РФ стараются уместить максимальное количество вещей, 28% ответили, что всегда по-разному. При этом большинство респондентов (89%) отмечают, что им хватает места в самолете для размещения ручной клади, тогда как 7% опрошенных заявили, что его чаще недостаточно, а 2% - что почти всегда этого места мало. Личные формализованные интервью проведены с 1 по 12 ноября 2025 года среди 1,8 тысяч россиян старше 18 лет - по 600 авиапассажиров, прилетевших или вылетающих из аэропортов Внуково, Шереметьево и Пулково.
