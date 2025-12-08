Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос ВЦИОМ показал, на что россияне ориентируются при покупке авиабилетов - 08.12.2025
Опрос ВЦИОМ показал, на что россияне ориентируются при покупке авиабилетов
Опрос ВЦИОМ показал, на что россияне ориентируются при покупке авиабилетов - 08.12.2025, ПРАЙМ
Опрос ВЦИОМ показал, на что россияне ориентируются при покупке авиабилетов
Большинство россиян (85%) заявили, что для них наиболее важным критерием при выборе варианта авиаперелета является отсутствие задержек рейсов у авиакомпании,... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T11:21+0300
2025-12-08T11:21+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян (85%) заявили, что для них наиболее важным критерием при выборе варианта авиаперелета является отсутствие задержек рейсов у авиакомпании, 84% респондентов отметили, что ориентируются на полную стоимость билета с учетом всех дополнительных услуг, а 78% - на норму провоза ручной клади, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на сайте. Кроме того, шесть из десяти россиян (59%) уверены, что хорошо или даже отлично знают правила перевозки ручной клади, 34% - считают, что проинформированы средне, а 6% - что плохо. В то же время каждый второй опрошенный (50%) заявил, что обычно берет в ручную кладь минимум самых необходимых вещей, 21% граждан РФ стараются уместить максимальное количество вещей, 28% ответили, что всегда по-разному. При этом большинство респондентов (89%) отмечают, что им хватает места в самолете для размещения ручной клади, тогда как 7% опрошенных заявили, что его чаще недостаточно, а 2% - что почти всегда этого места мало. Личные формализованные интервью проведены с 1 по 12 ноября 2025 года среди 1,8 тысяч россиян старше 18 лет - по 600 авиапассажиров, прилетевших или вылетающих из аэропортов Внуково, Шереметьево и Пулково.
11:21 08.12.2025
 
Опрос ВЦИОМ показал, на что россияне ориентируются при покупке авиабилетов

ВЦИОМ: 85% россиян при покупке билетов обращают внимание на задержки у авиакомпании

Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян (85%) заявили, что для них наиболее важным критерием при выборе варианта авиаперелета является отсутствие задержек рейсов у авиакомпании, 84% респондентов отметили, что ориентируются на полную стоимость билета с учетом всех дополнительных услуг, а 78% - на норму провоза ручной клади, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на сайте.
Кроме того, шесть из десяти россиян (59%) уверены, что хорошо или даже отлично знают правила перевозки ручной клади, 34% - считают, что проинформированы средне, а 6% - что плохо. В то же время каждый второй опрошенный (50%) заявил, что обычно берет в ручную кладь минимум самых необходимых вещей, 21% граждан РФ стараются уместить максимальное количество вещей, 28% ответили, что всегда по-разному.
При этом большинство респондентов (89%) отмечают, что им хватает места в самолете для размещения ручной клади, тогда как 7% опрошенных заявили, что его чаще недостаточно, а 2% - что почти всегда этого места мало.
Личные формализованные интервью проведены с 1 по 12 ноября 2025 года среди 1,8 тысяч россиян старше 18 лет - по 600 авиапассажиров, прилетевших или вылетающих из аэропортов Внуково, Шереметьево и Пулково.
ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково
2 декабря, 13:45
2 декабря, 13:45
 
