ВВП Японии в III квартале снизился на 2,3% в пересчете на год - 08.12.2025, ПРАЙМ
ВВП Японии в III квартале снизился на 2,3% в пересчете на год
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. ВВП Японии в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд изменялся такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Предварительная оценка, опубликованная в ноябре, предполагала сокращение на 1,8% в пересчете на год. В квартальном выражении ВВП страны в третьем квартале снизился на 0,6% после увеличения на 0,5% кварталом ранее. Первая оценка показывала сокращение на 0,4%. Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в третьем квартале в квартальном выражении увеличился на 0,2%, предварительная оценка показывала увеличение на 0,1%. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 1,1% в квартальном выражении, частных - на 0,2%. Экспорт в квартальном выражении уменьшился на 1,2%, а импорт - на 0,4%.
07:44 08.12.2025 (обновлено: 07:54 08.12.2025)
 
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. ВВП Японии в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд изменялся такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.
Предварительная оценка, опубликованная в ноябре, предполагала сокращение на 1,8% в пересчете на год.
В квартальном выражении ВВП страны в третьем квартале снизился на 0,6% после увеличения на 0,5% кварталом ранее. Первая оценка показывала сокращение на 0,4%.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в третьем квартале в квартальном выражении увеличился на 0,2%, предварительная оценка показывала увеличение на 0,1%.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 1,1% в квартальном выражении, частных - на 0,2%. Экспорт в квартальном выражении уменьшился на 1,2%, а импорт - на 0,4%.
 
