Aurus Cashmere потребовал от Wildberries 1,2 миллиарда рублей

бизнес

россия

рф

aurus

wildberries

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Национальный бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиардов рублей из-за продажи на маркетплейсей одежды с товарным знаком Aurus, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. "В порядке досудебного урегулирования требуем от "Вайлдберриз":.. выплатить компенсацию за нарушение права на товарные знаки 25 класса МКТУ и репутационные риски в размере 1 200 000 000 рублей", - говорится в документе. Кроме того, Aurus Cashmere требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под люксовым российским брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота. "Незамедлительно прекратить нарушение исключительных прав на товарные знаки "Aurus" по свидетельствам Российской Федерации Nº 656494, 656493, 623640, а именно прекратить продажу товаров с товарными знаками "Aurus" связанных с использованием обозначений, сходных до степени смешения с Товарными знаками в интернет-магазине на территории Российской Федерации без согласия правообладателя… Товары, с товарными знаками "Aurus", продаваемые через интернет-магазин, незамедлительно изъять из оборота и уничтожить, как незаконные", - говорится в документе. В Aurus Cashmere РИА Новости также добавили, что факт незаконного использования товарного знака Aurus зафиксирован в установленном законом порядке и будет представлен как доказательство. "Бренд "Aurus" создавался как стандарт и символ российского люкса. Компания "Аурус", выпускающая автомобили для президента РФ и правительства РФ, известна во всем мире. Теперь компания выпускает и собственную одежду... Люксовый бренд ориентирован на потребителей "Aurus" и не реализует премиальные товары через интернет-магазины "Вайлдберриз", - подчеркнули в Aurus Cashmere. РИА Новости направило запрос в объединенную компанию Wildberries&Russ. В пятницу РИА Новости обратило внимание, что на Wildberries появилась подделка одежды под брендом Aurus. Производитель подтвердил агентству, что представленная на онлайн-площадках одежда является фальшивой и к российскому бренду Aurus не относится. В пресс-службе Wildberries&Russ РИА Новости прокомментировали тогда, что компания Aurus не просила Wildberries блокировать магазин одежды, который продает товары якобы под ее брендом.

