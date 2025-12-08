Wildberries пока не получал досудебную претензию от Aurus Cashmere

https://1prime.ru/20251208/wildberries--865315259.html

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Wildberries пока не получал досудебную претензию от бренда одежды Aurus Cashmere, а при получении проведут дополнительную проверку, заявили РИА Новости в компании. Бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота. "На данный момент мы не получали досудебную претензию от указанной компании. При получении такого документа готовы незамедлительно провести дополнительную проверку по обращению правообладателя", - сказали в Wildberries.Там отметили, что маркетплейс выступает онлайн-витриной, которая соединяет покупателя и продавца.Каждый правообладатель, в свою очередь, может обратиться в компанию с запросом о защите его интеллектуальной собственности, указали в Wildberries. Карточки контрафактных товаров блокируются, если при проверке доказывается нарушения."Маркетплейс исходит из принципа добросовестности продавцов, и, принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства и правилам площадки. Платформа всегда оперативно реагирует на обращения и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - заключили в компании.

