Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries пока не получал досудебную претензию от Aurus Cashmere - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/wildberries--865315259.html
Wildberries пока не получал досудебную претензию от Aurus Cashmere
Wildberries пока не получал досудебную претензию от Aurus Cashmere - 08.12.2025, ПРАЙМ
Wildberries пока не получал досудебную претензию от Aurus Cashmere
Wildberries пока не получал досудебную претензию от бренда одежды Aurus Cashmere, а при получении проведут дополнительную проверку, заявили РИА Новости в... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T12:03+0300
2025-12-08T12:58+0300
бизнес
россия
wildberries
aurus
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863463956_0:38:3507:2010_1920x0_80_0_0_ad84856f8a5a253d81a2709d3664a53f.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Wildberries пока не получал досудебную претензию от бренда одежды Aurus Cashmere, а при получении проведут дополнительную проверку, заявили РИА Новости в компании. Бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота. "На данный момент мы не получали досудебную претензию от указанной компании. При получении такого документа готовы незамедлительно провести дополнительную проверку по обращению правообладателя", - сказали в Wildberries.Там отметили, что маркетплейс выступает онлайн-витриной, которая соединяет покупателя и продавца.Каждый правообладатель, в свою очередь, может обратиться в компанию с запросом о защите его интеллектуальной собственности, указали в Wildberries. Карточки контрафактных товаров блокируются, если при проверке доказывается нарушения."Маркетплейс исходит из принципа добросовестности продавцов, и, принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства и правилам площадки. Платформа всегда оперативно реагирует на обращения и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - заключили в компании.
https://1prime.ru/20251125/wildberries--864926834.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863463956_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_396aa8cc7a5657909de29dfb4d0361a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, wildberries, aurus
Бизнес, РОССИЯ, Wildberries, Aurus
12:03 08.12.2025 (обновлено: 12:58 08.12.2025)
 
Wildberries пока не получал досудебную претензию от Aurus Cashmere

Wildberries еще не получал претензию от Aurus Cashmere

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Wildberries пока не получал досудебную претензию от бренда одежды Aurus Cashmere, а при получении проведут дополнительную проверку, заявили РИА Новости в компании.
Бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота.
"На данный момент мы не получали досудебную претензию от указанной компании. При получении такого документа готовы незамедлительно провести дополнительную проверку по обращению правообладателя", - сказали в Wildberries.
Там отметили, что маркетплейс выступает онлайн-витриной, которая соединяет покупателя и продавца.
Каждый правообладатель, в свою очередь, может обратиться в компанию с запросом о защите его интеллектуальной собственности, указали в Wildberries. Карточки контрафактных товаров блокируются, если при проверке доказывается нарушения.
"Маркетплейс исходит из принципа добросовестности продавцов, и, принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства и правилам площадки. Платформа всегда оперативно реагирует на обращения и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - заключили в компании.
Основатель Wildberries Татьяна Ким - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
В Wildberries объяснили, почему банкам не выгоден кешбэк за маркетплейсы
25 ноября, 16:12
 
БизнесРОССИЯWildberriesAurus
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала