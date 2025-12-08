https://1prime.ru/20251208/yuan--865312367.html
Юань открыл торги 8 декабря ростом
Юань открыл торги 8 декабря ростом
08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов повышается до 10,85 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 7 копеек, до 10,85 рубля.
Юань открыл торги 8 декабря ростом
Юань утром в понедельник повышается до 10,85 рубля
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов повышается до 10,85 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 7 копеек, до 10,85 рубля.
