https://1prime.ru/20251208/zapas-865306542.html

Российский золотой запас за год вырос на 112 миллиардов долларов

Российский золотой запас за год вырос на 112 миллиардов долларов - 08.12.2025, ПРАЙМ

Российский золотой запас за год вырос на 112 миллиардов долларов

Российский золотой запас благодаря росту цен на драгметалл всего за год вырос на 112 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ. | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T05:46+0300

2025-12-08T05:46+0300

2025-12-08T06:47+0300

финансы

банки

россия

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865306542.jpg?1765165643

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский золотой запас благодаря росту цен на драгметалл всего за год вырос на 112 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ. Так, на начало декабря прошлого года Банк России держал в хранилищах золотых слитков на 198,1 миллиарда долларов, а через год – уже на 310,7 миллиарда. Все благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за последние 12 месяцев выросли в 1,6 раза – до 4,3 тысячи долларов с 2,6 тысячи за тройскую унцию. В то же время в физическом выражении российский запас золота, наоборот, немного снизился. По последним доступным данным, он составлял 2326,5 тонны, а ровно год назад был на 6 тонн больше. Доля золота в российских резервах на начало декабря составила 42,3%. При этом валютная часть международных активов России за последний год выросла всего на 1,3%, достигнув 423,9 миллиарда долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россия, банк россии