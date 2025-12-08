https://1prime.ru/20251208/zapas-865306542.html
Российский золотой запас за год вырос на 112 миллиардов долларов
2025-12-08T05:46+0300
2025-12-08T05:46+0300
2025-12-08T06:47+0300
финансы
банки
россия
банк россия
банк россии
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский золотой запас благодаря росту цен на драгметалл всего за год вырос на 112 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ. Так, на начало декабря прошлого года Банк России держал в хранилищах золотых слитков на 198,1 миллиарда долларов, а через год – уже на 310,7 миллиарда. Все благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за последние 12 месяцев выросли в 1,6 раза – до 4,3 тысячи долларов с 2,6 тысячи за тройскую унцию. В то же время в физическом выражении российский запас золота, наоборот, немного снизился. По последним доступным данным, он составлял 2326,5 тонны, а ровно год назад был на 6 тонн больше. Доля золота в российских резервах на начало декабря составила 42,3%. При этом валютная часть международных активов России за последний год выросла всего на 1,3%, достигнув 423,9 миллиарда долларов.
