"Он труп": в США заявили об устранении Зеленского из переговорного процесса
"Он труп": в США заявили об устранении Зеленского из переговорного процесса - 08.12.2025, ПРАЙМ
"Он труп": в США заявили об устранении Зеленского из переговорного процесса
США стратегически вывели ослабленного Зеленского из текущего переговорного процесса, поставив его окружению угрозу ареста, написал бывший аналитик ЦРУ Рэй... | 08.12.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
киев
дмитрий песков
цру
украина
общество
сша
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. США стратегически вывели ослабленного Зеленского из текущего переговорного процесса, поставив его окружению угрозу ареста, написал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в статье для издания Consortium News."Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. &lt;…&gt; Он уже становится ходячим трупом в Киеве. &lt;…&gt; Однако, простого отстранения Зеленского от участия в мирном соглашении будет недостаточно для реализации мирного соглашения. На Киев окажут серьезное давление, помимо катастрофических потерь в живой силе и на территории, которые Украина несет на поле боя", — сообщил он.Эксперт считает, что такое давление связано с расследованиями о коррупции в отношении самого Зеленского и его ближайшего окружения, которые за последний месяц кардинально повлияли на политический баланс в Киеве."После вынужденной отставки Андрея Ермака &lt;…&gt; ожидается серия арестов по обвинениям в коррупции и других чиновников из близкого окружения Зеленского", — добавил Макговерн.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев должен принять решение о переговорах, так как пространство для принятия решений сокращается из-за наступательных действий российских сил. Он отметил, что для Украины продолжение конфликта представляется бессмысленным и опасным.
киев
украина
сша
мировая экономика, киев, дмитрий песков, цру, украина, общество , сша
Мировая экономика, Киев, Дмитрий Песков, ЦРУ, УКРАИНА, Общество , США
05:07 08.12.2025
 
"Он труп": в США заявили об устранении Зеленского из переговорного процесса

Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: США отстранят Зеленского от мирных переговоров

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. США стратегически вывели ослабленного Зеленского из текущего переговорного процесса, поставив его окружению угрозу ареста, написал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в статье для издания Consortium News.
"Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. <…> Он уже становится ходячим трупом в Киеве. <…> Однако, простого отстранения Зеленского от участия в мирном соглашении будет недостаточно для реализации мирного соглашения. На Киев окажут серьезное давление, помимо катастрофических потерь в живой силе и на территории, которые Украина несет на поле боя", — сообщил он.
Эксперт считает, что такое давление связано с расследованиями о коррупции в отношении самого Зеленского и его ближайшего окружения, которые за последний месяц кардинально повлияли на политический баланс в Киеве.
"После вынужденной отставки Андрея Ермака <…> ожидается серия арестов по обвинениям в коррупции и других чиновников из близкого окружения Зеленского", — добавил Макговерн.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев должен принять решение о переговорах, так как пространство для принятия решений сокращается из-за наступательных действий российских сил. Он отметил, что для Украины продолжение конфликта представляется бессмысленным и опасным.
Мировая экономикаКиевДмитрий ПесковЦРУУКРАИНАОбществоСША
 
 
