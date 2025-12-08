https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865306218.html

"Он труп": в США заявили об устранении Зеленского из переговорного процесса

"Он труп": в США заявили об устранении Зеленского из переговорного процесса - 08.12.2025, ПРАЙМ

"Он труп": в США заявили об устранении Зеленского из переговорного процесса

США стратегически вывели ослабленного Зеленского из текущего переговорного процесса, поставив его окружению угрозу ареста, написал бывший аналитик ЦРУ Рэй... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T05:07+0300

2025-12-08T05:07+0300

2025-12-08T05:07+0300

мировая экономика

киев

дмитрий песков

цру

украина

общество

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. США стратегически вывели ослабленного Зеленского из текущего переговорного процесса, поставив его окружению угрозу ареста, написал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в статье для издания Consortium News."Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. <…> Он уже становится ходячим трупом в Киеве. <…> Однако, простого отстранения Зеленского от участия в мирном соглашении будет недостаточно для реализации мирного соглашения. На Киев окажут серьезное давление, помимо катастрофических потерь в живой силе и на территории, которые Украина несет на поле боя", — сообщил он.Эксперт считает, что такое давление связано с расследованиями о коррупции в отношении самого Зеленского и его ближайшего окружения, которые за последний месяц кардинально повлияли на политический баланс в Киеве."После вынужденной отставки Андрея Ермака <…> ожидается серия арестов по обвинениям в коррупции и других чиновников из близкого окружения Зеленского", — добавил Макговерн.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев должен принять решение о переговорах, так как пространство для принятия решений сокращается из-за наступательных действий российских сил. Он отметил, что для Украины продолжение конфликта представляется бессмысленным и опасным.

https://1prime.ru/20251204/ssha-865188779.html

https://1prime.ru/20251127/ukraina-864978441.html

киев

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев, дмитрий песков, цру, украина, общество , сша