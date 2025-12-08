https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865312120.html
В США сделали заявление о побеге Зеленского с Украины
В США сделали заявление о побеге Зеленского с Украины - 08.12.2025, ПРАЙМ
В США сделали заявление о побеге Зеленского с Украины
Владимир Зеленский может покинуть Украину и перебраться в Израиль из-за неудач украинских вооруженных сил и оказываемого на него давления, сообщает The National | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T10:02+0300
мировая экономика
украина
израиль
киев
общество
владимир зеленский
the national interest
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может покинуть Украину и перебраться в Израиль из-за неудач украинских вооруженных сил и оказываемого на него давления, сообщает The National Interest. "С накоплением неудач Украины в военном плане, участившимися коррупционными скандалами и общественными требованиями к властям отчитаться за каждый доллар западной помощи и активы, приобретенные украинскими олигархами, внезапный отъезд Зеленского из Киева в Тель-Авив уже не будет таким неожиданным", — отмечается в статье. Издание подчеркивает, что Израиль стал спокойным убежищем для украинских олигархов, находящихся в опале, и с ухудшением ситуации в Украине вероятно, что лидер киевского режима отправится именно туда. Накануне журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan отметил, что США имеют намерения избавиться от Зеленского, поскольку он не готов следовать политике Вашингтона в украинском конфликте.
