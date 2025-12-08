Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде набросились на Зеленского из-за слов Трампа - 08.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за слов Трампа
Владимир Зеленский раздражает США, пишет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале. | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раздражает США, пишет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале. "Мы продолжаем раздражать своего главного союзника", — написал он.Парламентарий подчеркнул, что не может понять, почему Зеленский затягивает мирный процесс. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
15:13 08.12.2025 (обновлено: 15:14 08.12.2025)
 
В Раде набросились на Зеленского из-за слов Трампа

Гончаренко: Зеленский раздражает главного союзника Киева

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раздражает США, пишет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
"Мы продолжаем раздражать своего главного союзника", — написал он.
Парламентарий подчеркнул, что не может понять, почему Зеленский затягивает мирный процесс.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
