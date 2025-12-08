https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865321850.html
В Раде набросились на Зеленского из-за слов Трампа
В Раде набросились на Зеленского из-за слов Трампа - 08.12.2025, ПРАЙМ
В Раде набросились на Зеленского из-за слов Трампа
08.12.2025
2025-12-08T15:13+0300
2025-12-08T15:13+0300
2025-12-08T15:14+0300
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раздражает США, пишет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале. "Мы продолжаем раздражать своего главного союзника", — написал он.Парламентарий подчеркнул, что не может понять, почему Зеленский затягивает мирный процесс. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
