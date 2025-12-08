Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп устроил Зеленскому - 08.12.2025
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп устроил Зеленскому
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп устроил Зеленскому - 08.12.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп устроил Зеленскому
Президент США Дональд Трамп нанес удар по Владимиру Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план, об этом написал лидер французской правой партии... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T15:40+0300
2025-12-08T15:40+0300
общество
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп нанес удар по Владимиру Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план, об этом написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Трамп разгромил Зеленского!" — так он прокомментировал слова Трампа.Французский политик осудил игнорирование Зеленским предложений Вашингтона по прекращению конфликта, назвав это недопустимым и безответственным.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.
сша
вашингтон
франция
1920
1920
true
общество , мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, франция
Общество , Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ФРАНЦИЯ
15:40 08.12.2025
 
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп устроил Зеленскому

Филиппо: Трамп разгромил Зеленского, заявив, что он не прочел его план

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп нанес удар по Владимиру Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план, об этом написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Трамп разгромил Зеленского!" — так он прокомментировал слова Трампа.
Французский политик осудил игнорирование Зеленским предложений Вашингтона по прекращению конфликта, назвав это недопустимым и безответственным.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.
Общество Мировая экономика США ВАШИНГТОН Дональд Трамп Владимир Зеленский ФРАНЦИЯ
 
 
