Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп устроил Зеленскому
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп устроил Зеленскому
2025-12-08T15:40+0300
общество
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
франция
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп нанес удар по Владимиру Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план, об этом написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Трамп разгромил Зеленского!" — так он прокомментировал слова Трампа.Французский политик осудил игнорирование Зеленским предложений Вашингтона по прекращению конфликта, назвав это недопустимым и безответственным.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.
сша
вашингтон
франция
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп устроил Зеленскому
