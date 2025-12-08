https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865329733.html

Зеленский высказался о Донбассе после заявления Трампа

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Переговоры по урегулированию кризиса в Украине до сих пор не привели к единому мнению о будущем Донбасса, отметил Владимир Зеленский в беседе с Bloomberg."Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс", — заявил он.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в понедельник заявил, что Трамп нанес удар по Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план.

