Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский высказался о Донбассе после заявления Трампа - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865329733.html
Зеленский высказался о Донбассе после заявления Трампа
Зеленский высказался о Донбассе после заявления Трампа - 08.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский высказался о Донбассе после заявления Трампа
Переговоры по урегулированию кризиса в Украине до сих пор не привели к единому мнению о будущем Донбасса, отметил Владимир Зеленский в беседе с Bloomberg. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:16+0300
2025-12-08T17:16+0300
общество
мировая экономика
донбасс
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Переговоры по урегулированию кризиса в Украине до сих пор не привели к единому мнению о будущем Донбасса, отметил Владимир Зеленский в беседе с Bloomberg."Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс", — заявил он.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в понедельник заявил, что Трамп нанес удар по Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план.
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865312120.html
https://1prime.ru/20251208/udar-865316286.html
донбасс
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, донбасс, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, bloomberg
Общество , Мировая экономика, ДОНБАСС, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Bloomberg
17:16 08.12.2025
 
Зеленский высказался о Донбассе после заявления Трампа

Зеленский: на переговорах нет единого взгляда на судьбу Донбасса

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Переговоры по урегулированию кризиса в Украине до сих пор не привели к единому мнению о будущем Донбасса, отметил Владимир Зеленский в беседе с Bloomberg.
"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс", — заявил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В США сделали заявление о побеге Зеленского с Украины
10:02
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в понедельник заявил, что Трамп нанес удар по Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
СМИ сообщили о болезненном ударе США по Украине
12:51
 
ОбществоМировая экономикаДОНБАССУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийBloomberg
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала