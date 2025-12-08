Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскритиковали Зеленского после заявления Трампа - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865331936.html
На Западе раскритиковали Зеленского после заявления Трампа
На Западе раскритиковали Зеленского после заявления Трампа - 08.12.2025, ПРАЙМ
На Западе раскритиковали Зеленского после заявления Трампа
Читатели Le Figaro выразили сомнения в том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский готов принять мирный план, предложенный президентом США Дональдом... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T17:42+0300
2025-12-08T17:42+0300
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
цру
le figaro
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro выразили сомнения в том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский готов принять мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Ранее американский президент сообщил о своём разочаровании тем, что глава киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона по разрешению конфликта. "После последних заявлений американского президента стало совершенно ясно: Зеленский никогда всерьез не хотел мира", — написал первый пользователь."Несомненно, Зеленский не хочет мира, но при этом рассчитывает и дальше опираться на ЕС", — отметил другой читатель."ЦРУ вырубит Зезе еще до Рождества, вот увидите", — спрогнозировал очередной комментатор."Нам придется оставить Украину. Давайте перестанем противодействовать мирному плану Трампа, у нас нет для этого возможностей. А после этого разберемся, как вести себя с этой новой Америкой. Мы не можем с ней бороться из-за Украины. Америка вернулась к своей старой эгоистической политике. Мы воображали себе другую Америку, но ее на самом деле не существует. Очень жаль, но это так", — подытожил еще один пользователь. В прошлую пятницу администрация США представила обновлённую стратегию национальной безопасности. В этом документе говорится, что достижение мира в Украине является важным интересом США, а американская политика в Европе направлена, прежде всего, на восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Тем не менее, в стратегии также подчёркивается, что между США и европейскими странами существуют разногласия по поводу ожиданий, связанных с урегулированием в Украине. Указывается, что ЕС питает надежды на продолжение конфликта и нарушает демократические нормы, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865327823.html
https://1prime.ru/20251208/konstantinov-865324168.html
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865321850.html
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865322154.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, цру, le figaro, ес
США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЦРУ, Le Figaro, ЕС
17:42 08.12.2025
 

На Западе раскритиковали Зеленского после заявления Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro выразили сомнения в том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский готов принять мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.
Ранее американский президент сообщил о своём разочаровании тем, что глава киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона по разрешению конфликта.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
"В Москве". Депутат Рады сделал громкое заявление о планах Зеленского
16:57
"После последних заявлений американского президента стало совершенно ясно: Зеленский никогда всерьез не хотел мира", — написал первый пользователь.
"Несомненно, Зеленский не хочет мира, но при этом рассчитывает и дальше опираться на ЕС", — отметил другой читатель.
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В Крыму отреагировали на отказ Зеленского читать мирный план США
15:51
"ЦРУ вырубит Зезе еще до Рождества, вот увидите", — спрогнозировал очередной комментатор.
"Нам придется оставить Украину. Давайте перестанем противодействовать мирному плану Трампа, у нас нет для этого возможностей. А после этого разберемся, как вести себя с этой новой Америкой. Мы не можем с ней бороться из-за Украины. Америка вернулась к своей старой эгоистической политике. Мы воображали себе другую Америку, но ее на самом деле не существует. Очень жаль, но это так", — подытожил еще один пользователь.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за слов Трампа
15:13
В прошлую пятницу администрация США представила обновлённую стратегию национальной безопасности. В этом документе говорится, что достижение мира в Украине является важным интересом США, а американская политика в Европе направлена, прежде всего, на восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией.
Тем не менее, в стратегии также подчёркивается, что между США и европейскими странами существуют разногласия по поводу ожиданий, связанных с урегулированием в Украине. Указывается, что ЕС питает надежды на продолжение конфликта и нарушает демократические нормы, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп устроил Зеленскому
15:40
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАУКРАИНАВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦРУLe FigaroЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала