МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro выразили сомнения в том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский готов принять мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Ранее американский президент сообщил о своём разочаровании тем, что глава киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона по разрешению конфликта. "После последних заявлений американского президента стало совершенно ясно: Зеленский никогда всерьез не хотел мира", — написал первый пользователь."Несомненно, Зеленский не хочет мира, но при этом рассчитывает и дальше опираться на ЕС", — отметил другой читатель."ЦРУ вырубит Зезе еще до Рождества, вот увидите", — спрогнозировал очередной комментатор."Нам придется оставить Украину. Давайте перестанем противодействовать мирному плану Трампа, у нас нет для этого возможностей. А после этого разберемся, как вести себя с этой новой Америкой. Мы не можем с ней бороться из-за Украины. Америка вернулась к своей старой эгоистической политике. Мы воображали себе другую Америку, но ее на самом деле не существует. Очень жаль, но это так", — подытожил еще один пользователь. В прошлую пятницу администрация США представила обновлённую стратегию национальной безопасности. В этом документе говорится, что достижение мира в Украине является важным интересом США, а американская политика в Европе направлена, прежде всего, на восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Тем не менее, в стратегии также подчёркивается, что между США и европейскими странами существуют разногласия по поводу ожиданий, связанных с урегулированием в Украине. Указывается, что ЕС питает надежды на продолжение конфликта и нарушает демократические нормы, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

