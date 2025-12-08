Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото слабо дешевеет в понедельник утром - 08.12.2025
Золото слабо дешевеет в понедельник утром
Золото слабо дешевеет в понедельник утром
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Золото слабо дешевеет в понедельник утром в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.27 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,16%, - до 4 236,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,02% - до 58,45 доллара за унцию. На этой неделе состоится заседание ФРС США, ожидания от решений которого в отношении снижения учетной ставки могут сдерживать падение цен на золото. "Базовые данные по потребительским расходам (PCE) поступили и прошли без происшествий, что дает возможность ФРС США снизить ставки, соответственно монетарным прогнозам", - заявил агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer). В минувшую пятницу бюро экономического анализа министерства торговли США в отчете сообщило, что потребительские расходы поднялись на 0,3%, а доходы населения страны в сентябре увеличились на 0,4% в месячном выражении. Ближайшее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87,2% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75.
08:41 08.12.2025
 
Золото слабо дешевеет в понедельник утром

Золото дешевеет в ожидании решений ФРС США

Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Золото слабо дешевеет в понедельник утром в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.27 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,16%, - до 4 236,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,02% - до 58,45 доллара за унцию.
На этой неделе состоится заседание ФРС США, ожидания от решений которого в отношении снижения учетной ставки могут сдерживать падение цен на золото.
"Базовые данные по потребительским расходам (PCE) поступили и прошли без происшествий, что дает возможность ФРС США снизить ставки, соответственно монетарным прогнозам", - заявил агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer).
В минувшую пятницу бюро экономического анализа министерства торговли США в отчете сообщило, что потребительские расходы поднялись на 0,3%, а доходы населения страны в сентябре увеличились на 0,4% в месячном выражении.
Ближайшее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87,2% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75.
