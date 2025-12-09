https://1prime.ru/20251209/aeroflot-865372466.html

"Аэрофлот" изменит расписание рейсов на фоне ограничений в Шереметьево

2025-12-09T17:49+0300

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена корректировать расписание рейсов путем переноса и отмены некоторых рейсов, сообщил авиаперевозчик. "В связи с вводом 9 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении. Пассажирам отмененных рейсов предлагается возврат стоимости билетов или бесплатное переоформление билетов на рейсы, выполняемые по тому же маршруту, в ближайшие десять дней. Авиакомпания предоставит пассажирам задержанных рейсов обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

