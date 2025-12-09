https://1prime.ru/20251209/aeroflot-865372466.html
"Аэрофлот" изменит расписание рейсов на фоне ограничений в Шереметьево
"Аэрофлот" изменит расписание рейсов на фоне ограничений в Шереметьево - 09.12.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" изменит расписание рейсов на фоне ограничений в Шереметьево
Авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена корректировать расписание рейсов путем переноса и отмены некоторых рейсов, сообщил авиаперевозчик. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T17:49+0300
2025-12-09T17:49+0300
2025-12-09T17:49+0300
бизнес
рф
аэрофлот
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864668958_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_05fd6c6f2797fff22aa46a7716a3feac.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена корректировать расписание рейсов путем переноса и отмены некоторых рейсов, сообщил авиаперевозчик. "В связи с вводом 9 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении. Пассажирам отмененных рейсов предлагается возврат стоимости билетов или бесплатное переоформление билетов на рейсы, выполняемые по тому же маршруту, в ближайшие десять дней. Авиакомпания предоставит пассажирам задержанных рейсов обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.
https://1prime.ru/20251208/vladivostok-865316652.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864668958_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_fd54bb6b4eddc1f43bf800e2e933e3a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РФ, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
"Аэрофлот" изменит расписание рейсов на фоне ограничений в Шереметьево
"Аэрофлот" заявил об отмене и переносе рейсов на фоне ограничений в Шереметьево