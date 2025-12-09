Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17:49 09.12.2025
 
"Аэрофлот" изменит расписание рейсов на фоне ограничений в Шереметьево

"Аэрофлот" заявил об отмене и переносе рейсов на фоне ограничений в Шереметьево

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена корректировать расписание рейсов путем переноса и отмены некоторых рейсов, сообщил авиаперевозчик.
"В связи с вводом 9 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Пассажирам отмененных рейсов предлагается возврат стоимости билетов или бесплатное переоформление билетов на рейсы, выполняемые по тому же маршруту, в ближайшие десять дней.
Авиакомпания предоставит пассажирам задержанных рейсов обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.
