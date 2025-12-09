https://1prime.ru/20251209/analitik-865345115.html
Аналитик оценил решение Трампа по поставкам чипов H200 в Китай
Аналитик оценил решение Трампа по поставкам чипов H200 в Китай
ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажи в Китай передовых ИИ-чипов Nvidia H200 является половинчатой мерой, которая никого не устроит, поделился мнением с РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак.
Ранее Трамп заявил, что сообщил лидеру КНР Си Цзиньпиню о том, что дал разрешение на поставки чипов H200 в Китай.
"Это худший вариант из всех возможных. Трамп продаёт самые старые (высокотехнологичные - ред.) микрочипы, которые Китаю не нужны и не интересны. Он не может продавать наиболее передовые модели, хотя именно этого хочет Nvidia. Однако со временем Китай сам восполнит этот пробел и отодвинет Nvidia в сторону, как они уже делают во многих других отраслях, где ранее доминировали США", - сказал Ауэрбак.
Ранее сообщалось, что администрация США ведет ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введенных в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ.
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в ноябре, что США недооценили потенциал Китая в развитии технологической отрасли, теперь он уже может полностью полагаться на собственную промышленность, а не на американские технологии.
Аналитик Ауэрбак назвал решение Трампа по экспорту чипов H200 половинчатой мерой
