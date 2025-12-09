Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик оценил решение Трампа по поставкам чипов H200 в Китай - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/analitik-865345115.html
Аналитик оценил решение Трампа по поставкам чипов H200 в Китай
Аналитик оценил решение Трампа по поставкам чипов H200 в Китай - 09.12.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценил решение Трампа по поставкам чипов H200 в Китай
Решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажи в Китай передовых ИИ-чипов Nvidia H200 является половинчатой мерой, которая никого не... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T04:01+0300
2025-12-09T04:01+0300
технологии
экономика
мировая экономика
китай
сша
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
nvidia
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865345115.jpg?1765242114
ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажи в Китай передовых ИИ-чипов Nvidia H200 является половинчатой мерой, которая никого не устроит, поделился мнением с РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак. Ранее Трамп заявил, что сообщил лидеру КНР Си Цзиньпиню о том, что дал разрешение на поставки чипов H200 в Китай. "Это худший вариант из всех возможных. Трамп продаёт самые старые (высокотехнологичные - ред.) микрочипы, которые Китаю не нужны и не интересны. Он не может продавать наиболее передовые модели, хотя именно этого хочет Nvidia. Однако со временем Китай сам восполнит этот пробел и отодвинет Nvidia в сторону, как они уже делают во многих других отраслях, где ранее доминировали США", - сказал Ауэрбак. Ранее сообщалось, что администрация США ведет ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введенных в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в ноябре, что США недооценили потенциал Китая в развитии технологической отрасли, теперь он уже может полностью полагаться на собственную промышленность, а не на американские технологии.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, nvidia
Технологии, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Nvidia
04:01 09.12.2025
 
Аналитик оценил решение Трампа по поставкам чипов H200 в Китай

Аналитик Ауэрбак назвал решение Трампа по экспорту чипов H200 половинчатой мерой

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажи в Китай передовых ИИ-чипов Nvidia H200 является половинчатой мерой, которая никого не устроит, поделился мнением с РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак.
Ранее Трамп заявил, что сообщил лидеру КНР Си Цзиньпиню о том, что дал разрешение на поставки чипов H200 в Китай.
"Это худший вариант из всех возможных. Трамп продаёт самые старые (высокотехнологичные - ред.) микрочипы, которые Китаю не нужны и не интересны. Он не может продавать наиболее передовые модели, хотя именно этого хочет Nvidia. Однако со временем Китай сам восполнит этот пробел и отодвинет Nvidia в сторону, как они уже делают во многих других отраслях, где ранее доминировали США", - сказал Ауэрбак.
Ранее сообщалось, что администрация США ведет ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введенных в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ.
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в ноябре, что США недооценили потенциал Китая в развитии технологической отрасли, теперь он уже может полностью полагаться на собственную промышленность, а не на американские технологии.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаКИТАЙСШАКНРДональд ТрампСи ЦзиньпинNvidia
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала