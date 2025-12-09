https://1prime.ru/20251209/analitik-865345115.html

Аналитик оценил решение Трампа по поставкам чипов H200 в Китай

Аналитик оценил решение Трампа по поставкам чипов H200 в Китай - 09.12.2025, ПРАЙМ

Аналитик оценил решение Трампа по поставкам чипов H200 в Китай

Решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажи в Китай передовых ИИ-чипов Nvidia H200 является половинчатой мерой, которая никого не... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T04:01+0300

2025-12-09T04:01+0300

2025-12-09T04:01+0300

технологии

экономика

мировая экономика

китай

сша

кнр

дональд трамп

си цзиньпин

nvidia

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865345115.jpg?1765242114

ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажи в Китай передовых ИИ-чипов Nvidia H200 является половинчатой мерой, которая никого не устроит, поделился мнением с РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак. Ранее Трамп заявил, что сообщил лидеру КНР Си Цзиньпиню о том, что дал разрешение на поставки чипов H200 в Китай. "Это худший вариант из всех возможных. Трамп продаёт самые старые (высокотехнологичные - ред.) микрочипы, которые Китаю не нужны и не интересны. Он не может продавать наиболее передовые модели, хотя именно этого хочет Nvidia. Однако со временем Китай сам восполнит этот пробел и отодвинет Nvidia в сторону, как они уже делают во многих других отраслях, где ранее доминировали США", - сказал Ауэрбак. Ранее сообщалось, что администрация США ведет ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введенных в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в ноябре, что США недооценили потенциал Китая в развитии технологической отрасли, теперь он уже может полностью полагаться на собственную промышленность, а не на американские технологии.

китай

сша

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, nvidia