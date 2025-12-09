Правительство утвердило положение о госсистеме "Антикартель"

https://1prime.ru/20251209/antikartel-865350711.html
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило положение о государственной информационной системе (ГИС) "Антикартель", оператором которой станет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительство утвердило положение о ГИС "Антикартель"… Постановлением правительства оператором новой ГИС определена Федеральная антимонопольная служба", - сказано в сообщении. ГИС "Антикартель" создается для предупреждения, выявления и пресечения антиконкурентных соглашений на торгах по госзаказу с помощью цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, добавили там. Работа над ГИС "Антикартель" ведется на платформе "Гостех". Уже запущена первая очередь системы и внедрены риск-ориентированные методы поиска возможных признаков заключения картельных соглашений. В настоящее время система автоматически обрабатывает 9,6 миллиона торгов по двадцати техническим и поведенческим критериям, говорится также в сообщении. По словам аппарата, завершение второй очереди системы запланировано до конца года. В систему будет внедрен искусственный интеллект, и она будет фиксировать не только наличие уже известных моделей сговоров, но и адаптироваться к появлению новых. В результате будет реализован автоматический контроль 100% открытых государственных торгов. Там также напомнили, что до 1 августа торги анализировались сотрудниками ФАС в "ручном" режиме в рамках поступающих обращений и материалов, а также инициативно в конкретных "зонах риска".
