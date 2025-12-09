Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило положение о госсистеме "Антикартель" - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/antikartel-865350711.html
Правительство утвердило положение о госсистеме "Антикартель"
Правительство утвердило положение о госсистеме "Антикартель" - 09.12.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило положение о госсистеме "Антикартель"
Правительство России утвердило положение о государственной информационной системе (ГИС) "Антикартель", оператором которой станет Федеральная антимонопольная... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T09:20+0300
2025-12-09T09:20+0300
экономика
технологии
россия
рф
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило положение о государственной информационной системе (ГИС) "Антикартель", оператором которой станет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительство утвердило положение о ГИС "Антикартель"… Постановлением правительства оператором новой ГИС определена Федеральная антимонопольная служба", - сказано в сообщении. ГИС "Антикартель" создается для предупреждения, выявления и пресечения антиконкурентных соглашений на торгах по госзаказу с помощью цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, добавили там. Работа над ГИС "Антикартель" ведется на платформе "Гостех". Уже запущена первая очередь системы и внедрены риск-ориентированные методы поиска возможных признаков заключения картельных соглашений. В настоящее время система автоматически обрабатывает 9,6 миллиона торгов по двадцати техническим и поведенческим критериям, говорится также в сообщении. По словам аппарата, завершение второй очереди системы запланировано до конца года. В систему будет внедрен искусственный интеллект, и она будет фиксировать не только наличие уже известных моделей сговоров, но и адаптироваться к появлению новых. В результате будет реализован автоматический контроль 100% открытых государственных торгов. Там также напомнили, что до 1 августа торги анализировались сотрудниками ФАС в "ручном" режиме в рамках поступающих обращений и материалов, а также инициативно в конкретных "зонах риска".
https://1prime.ru/20251117/fas--864599871.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, дмитрий григоренко
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко
09:20 09.12.2025
 
Правительство утвердило положение о госсистеме "Антикартель"

Григоренко: правительство утвердило положение о ГИС "Антикартель"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило положение о государственной информационной системе (ГИС) "Антикартель", оператором которой станет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительство утвердило положение о ГИС "Антикартель"… Постановлением правительства оператором новой ГИС определена Федеральная антимонопольная служба", - сказано в сообщении.
ГИС "Антикартель" создается для предупреждения, выявления и пресечения антиконкурентных соглашений на торгах по госзаказу с помощью цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, добавили там.
Работа над ГИС "Антикартель" ведется на платформе "Гостех". Уже запущена первая очередь системы и внедрены риск-ориентированные методы поиска возможных признаков заключения картельных соглашений. В настоящее время система автоматически обрабатывает 9,6 миллиона торгов по двадцати техническим и поведенческим критериям, говорится также в сообщении.
По словам аппарата, завершение второй очереди системы запланировано до конца года. В систему будет внедрен искусственный интеллект, и она будет фиксировать не только наличие уже известных моделей сговоров, но и адаптироваться к появлению новых. В результате будет реализован автоматический контроль 100% открытых государственных торгов.
Там также напомнили, что до 1 августа торги анализировались сотрудниками ФАС в "ручном" режиме в рамках поступающих обращений и материалов, а также инициативно в конкретных "зонах риска".
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
ФАС выявила признаки картеля в сфере капремонта зданий на Алтае
17 ноября, 11:06
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФДмитрий Григоренко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала