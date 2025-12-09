Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились - 09.12.2025
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник продемонстрировали преимущественно снижение, свидетельствуют данные торгов. | 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник продемонстрировали преимущественно снижение, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,37%, до 3 909,52 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 2 485,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,29%, до 25 434,23 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,27%, до 4 143,55 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,45%, до 8 585,9 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,14%, до 50 655,1 пункта. Накануне технологический индекс Nasdaq Composite на американских биржах, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, закрылся снижением на 0,14%, индексы Dow Jones и S&amp;P 500 – уменьшились на 0,45% и 0,35% соответственно. Это могло повлиять и на негативные торги в Азии. Что же касается Австралии, где фондовый индекс умеренно сократился, то австралийский центробанк ранее во вторник принял решение оставить учетную ставку на уровне 3,6%.
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник продемонстрировали преимущественно снижение, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,37%, до 3 909,52 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 2 485,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,29%, до 25 434,23 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,27%, до 4 143,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, до 8 585,9 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,14%, до 50 655,1 пункта.
Накануне технологический индекс Nasdaq Composite на американских биржах, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, закрылся снижением на 0,14%, индексы Dow Jones и S&P 500 – уменьшились на 0,45% и 0,35% соответственно. Это могло повлиять и на негативные торги в Азии.
Что же касается Австралии, где фондовый индекс умеренно сократился, то австралийский центробанк ранее во вторник принял решение оставить учетную ставку на уровне 3,6%.
