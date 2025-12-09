https://1prime.ru/20251209/atr--865357317.html

Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились

Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились - 09.12.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник продемонстрировали преимущественно снижение, свидетельствуют данные торгов. | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T12:04+0300

2025-12-09T12:04+0300

2025-12-09T12:04+0300

экономика

рынок

торги

индексы

азия

азиатско-тихоокеанский регион

австралия

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник продемонстрировали преимущественно снижение, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,37%, до 3 909,52 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 2 485,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,29%, до 25 434,23 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,27%, до 4 143,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, до 8 585,9 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,14%, до 50 655,1 пункта. Накануне технологический индекс Nasdaq Composite на американских биржах, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, закрылся снижением на 0,14%, индексы Dow Jones и S&P 500 – уменьшились на 0,45% и 0,35% соответственно. Это могло повлиять и на негативные торги в Азии. Что же касается Австралии, где фондовый индекс умеренно сократился, то австралийский центробанк ранее во вторник принял решение оставить учетную ставку на уровне 3,6%.

https://1prime.ru/20251209/smi-865348811.html

азия

азиатско-тихоокеанский регион

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азия, азиатско-тихоокеанский регион, австралия, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite