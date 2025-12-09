Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бастрыкин призвал расширить перечень коррупционных преступлений - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/bastrykin-865342002.html
Бастрыкин призвал расширить перечень коррупционных преступлений
Бастрыкин призвал расширить перечень коррупционных преступлений - 09.12.2025, ПРАЙМ
Бастрыкин призвал расширить перечень коррупционных преступлений
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал к расширению перечня преступлений, по которым применяется конфискация имущества. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T00:17+0300
2025-12-09T00:17+0300
экономика
общество
россия
рф
александр бастрыкин
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865342002.jpg?1765228670
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал к расширению перечня преступлений, по которым применяется конфискация имущества. Он отметил, что СК России участвует в разработке мер противодействия коррупции. Продолжается работа над законопроектом, который наделит следователей полномочиями накладывать арест на имущество лиц, причастных к совершению любых преступлений коррупционной направленности, а не только тех, которые сейчас перечислены в статье УК о конфискации имущества. "Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Нужно расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация", - написал Бастрыкин в статье для РБК. Он добавил, что этот законопроект уже концептуально поддержан заинтересованными органами власти и правоохранительного блока и передан на рассмотрение в правительство.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, александр бастрыкин, ск рф
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Александр Бастрыкин, СК РФ
00:17 09.12.2025
 
Бастрыкин призвал расширить перечень коррупционных преступлений

Бастрыкин призвал расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал к расширению перечня преступлений, по которым применяется конфискация имущества.
Он отметил, что СК России участвует в разработке мер противодействия коррупции. Продолжается работа над законопроектом, который наделит следователей полномочиями накладывать арест на имущество лиц, причастных к совершению любых преступлений коррупционной направленности, а не только тех, которые сейчас перечислены в статье УК о конфискации имущества.
"Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Нужно расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация", - написал Бастрыкин в статье для РБК.
Он добавил, что этот законопроект уже концептуально поддержан заинтересованными органами власти и правоохранительного блока и передан на рассмотрение в правительство.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФАлександр БастрыкинСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала