https://1prime.ru/20251209/birzha-865347983.html

Биржи АТР в основном снижаются, следуя настроениям на Уолл-стрит

Биржи АТР в основном снижаются, следуя настроениям на Уолл-стрит - 09.12.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР в основном снижаются, следуя настроениям на Уолл-стрит

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно опускаются, следуя настроениям на Уолл-стрит, свидетельствуют... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T07:54+0300

2025-12-09T07:54+0300

2025-12-09T07:54+0300

рынок

торги

акции

сша

азиатско-тихоокеанский регион

азия

shenzhen composite

hang seng index

kospi

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865347983.jpg?1765256077

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно опускаются, следуя настроениям на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,13%, до 3 918,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2 497,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 25 535 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,32%, до 8 596,8 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,36%, до 4 139,72 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,18%, до 50 673 пунктов. Азиатские рынки обращают внимание на динамику американских рынков в преддверии декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 9-10 декабря. Так, в понедельник технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, закрылся снижением на 0,14%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 0,45% и 0,35% соответственно. "Ожидается, что предстоящее снижение учетной ставки ФРС США на этой неделе будет иметь "ястребиный" настрой, а затем последует более длительная пауза в следующем году", - приводит агентство Блумберг предположения ведущего аналитика Oxford Economics Джона Канавана (John Canavan) по решениям Федрезерва США. Инвесторы также анализируют действия ЦБ Австралии относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики. Регулятор во вторник принял решение оставить учетную ставку на уровне 3,6%, как и ожидали аналитики.

сша

азиатско-тихоокеанский регион

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite