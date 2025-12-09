Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР в основном снижаются, следуя настроениям на Уолл-стрит - 09.12.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР в основном снижаются, следуя настроениям на Уолл-стрит
Биржи АТР в основном снижаются, следуя настроениям на Уолл-стрит - 09.12.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР в основном снижаются, следуя настроениям на Уолл-стрит
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно опускаются, следуя настроениям на Уолл-стрит, свидетельствуют... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T07:54+0300
2025-12-09T07:54+0300
рынок
торги
акции
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
shenzhen composite
hang seng index
kospi
nasdaq composite
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно опускаются, следуя настроениям на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,13%, до 3 918,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2 497,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 25 535 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,32%, до 8 596,8 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,36%, до 4 139,72 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,18%, до 50 673 пунктов. Азиатские рынки обращают внимание на динамику американских рынков в преддверии декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 9-10 декабря. Так, в понедельник технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, закрылся снижением на 0,14%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 0,45% и 0,35% соответственно. "Ожидается, что предстоящее снижение учетной ставки ФРС США на этой неделе будет иметь "ястребиный" настрой, а затем последует более длительная пауза в следующем году", - приводит агентство Блумберг предположения ведущего аналитика Oxford Economics Джона Канавана (John Canavan) по решениям Федрезерва США. Инвесторы также анализируют действия ЦБ Австралии относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики. Регулятор во вторник принял решение оставить учетную ставку на уровне 3,6%, как и ожидали аналитики.
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
07:54 09.12.2025
 
Биржи АТР в основном снижаются, следуя настроениям на Уолл-стрит

Биржи АТР во вторник преимущественно снижаются, следуя настроениям на Уолл-стрит

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно опускаются, следуя настроениям на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,13%, до 3 918,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2 497,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 25 535 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,32%, до 8 596,8 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,36%, до 4 139,72 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,18%, до 50 673 пунктов.
Азиатские рынки обращают внимание на динамику американских рынков в преддверии декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 9-10 декабря. Так, в понедельник технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, закрылся снижением на 0,14%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 0,45% и 0,35% соответственно.
"Ожидается, что предстоящее снижение учетной ставки ФРС США на этой неделе будет иметь "ястребиный" настрой, а затем последует более длительная пауза в следующем году", - приводит агентство Блумберг предположения ведущего аналитика Oxford Economics Джона Канавана (John Canavan) по решениям Федрезерва США.
Инвесторы также анализируют действия ЦБ Австралии относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики. Регулятор во вторник принял решение оставить учетную ставку на уровне 3,6%, как и ожидали аналитики.
 
