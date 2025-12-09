https://1prime.ru/20251209/birzhi-865377507.html

Биржи Европы во вторник преимущественно снизились

Биржи Европы во вторник преимущественно снизились - 09.12.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы во вторник преимущественно снизились

Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снизились, следует из данных торгов. | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T20:43+0300

2025-12-09T20:43+0300

2025-12-09T20:44+0300

экономика

рынок

индексы

европа

германия

лондон

dax

british american tobacco

https://cdnn.1prime.ru/img/76698/75/766987506_0:109:1501:953_1920x0_80_0_0_55dcbd94b2399b82802aad85bd966fab.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снизились, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,03% - до 9 642,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,69%, до 8 052,51 пункта, немецкий DAX вырос на 0,49% - до 24 162,65 пункта. Ранее во вторник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликовало данные по внешней торговле Германии. Так, профицит торгового баланса страны составил в октябре 16,9 миллиарда евро, что больше прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне 15,2 миллиарда евро. Аналитики также обратили внимание на новости из корпоративного сектора. Так по итогам дня акции группы компаний British American Tobacco, одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции, в Лондоне подешевели на 0,32%, после сообщения об увеличении программы обратного выкупа акций на 1,3 миллиарда фунтов в 2026 фингоду.

https://1prime.ru/20251209/gaz--865352670.html

европа

германия

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, европа, германия, лондон, dax, british american tobacco