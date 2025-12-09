Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы во вторник преимущественно снизились - 09.12.2025
Биржи Европы во вторник преимущественно снизились
Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снизились, следует из данных торгов. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T20:43+0300
2025-12-09T20:44+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снизились, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,03% - до 9 642,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,69%, до 8 052,51 пункта, немецкий DAX вырос на 0,49% - до 24 162,65 пункта. Ранее во вторник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликовало данные по внешней торговле Германии. Так, профицит торгового баланса страны составил в октябре 16,9 миллиарда евро, что больше прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне 15,2 миллиарда евро. Аналитики также обратили внимание на новости из корпоративного сектора. Так по итогам дня акции группы компаний British American Tobacco, одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции, в Лондоне подешевели на 0,32%, после сообщения об увеличении программы обратного выкупа акций на 1,3 миллиарда фунтов в 2026 фингоду.
20:43 09.12.2025 (обновлено: 20:44 09.12.2025)
 
Биржи Европы во вторник преимущественно снизились

По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,03%, до 9 642,01 пункта

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снизились, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,03% - до 9 642,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,69%, до 8 052,51 пункта, немецкий DAX вырос на 0,49% - до 24 162,65 пункта.
Ранее во вторник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликовало данные по внешней торговле Германии. Так, профицит торгового баланса страны составил в октябре 16,9 миллиарда евро, что больше прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне 15,2 миллиарда евро.
Аналитики также обратили внимание на новости из корпоративного сектора. Так по итогам дня акции группы компаний British American Tobacco, одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции, в Лондоне подешевели на 0,32%, после сообщения об увеличении программы обратного выкупа акций на 1,3 миллиарда фунтов в 2026 фингоду.
