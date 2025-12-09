https://1prime.ru/20251209/chislo-865343566.html

Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось до 109,3 млн в 2024 году

Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось до 109,3 млн в 2024 году - 09.12.2025, ПРАЙМ

Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось до 109,3 млн в 2024 году

Число россиян, ежегодно проходящих профилактические медосмотры и диспансеризацию, увеличилось до 109,3 миллиона в 2024 году, говорится в утвержденной... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T03:00+0300

2025-12-09T03:00+0300

2025-12-09T03:00+0300

общество

здоровье

экономика

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865343566.jpg?1765238453

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Число россиян, ежегодно проходящих профилактические медосмотры и диспансеризацию, увеличилось до 109,3 миллиона в 2024 году, говорится в утвержденной президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Число граждан, ежегодно проходящих профилактические медицинские осмотры и(или) диспансеризацию, в том числе углубленную, увеличилось с 69,3 миллиона в 2019 году до 109,3 миллиона. человек в 2024 году, реализована возможность проведения профилактических мероприятий по месту работы и обучения граждан, с 2024 года для женщин и мужчин репродуктивного возраста проводится диспансеризация, целью которой является оценка их репродуктивного здоровья", - говорится в документе.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, рф, владимир путин