Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось до 109,3 млн в 2024 году
Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось до 109,3 млн в 2024 году
общество
здоровье
экономика
рф
владимир путин
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Число россиян, ежегодно проходящих профилактические медосмотры и диспансеризацию, увеличилось до 109,3 миллиона в 2024 году, говорится в утвержденной президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Число граждан, ежегодно проходящих профилактические медицинские осмотры и(или) диспансеризацию, в том числе углубленную, увеличилось с 69,3 миллиона в 2019 году до 109,3 миллиона. человек в 2024 году, реализована возможность проведения профилактических мероприятий по месту работы и обучения граждан, с 2024 года для женщин и мужчин репродуктивного возраста проводится диспансеризация, целью которой является оценка их репродуктивного здоровья", - говорится в документе.
общество , здоровье, рф, владимир путин
Общество , Здоровье, Экономика, РФ, Владимир Путин
03:00 09.12.2025
 

Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось до 109,3 млн в 2024 году

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Число россиян, ежегодно проходящих профилактические медосмотры и диспансеризацию, увеличилось до 109,3 миллиона в 2024 году, говорится в утвержденной президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Число граждан, ежегодно проходящих профилактические медицинские осмотры и(или) диспансеризацию, в том числе углубленную, увеличилось с 69,3 миллиона в 2019 году до 109,3 миллиона. человек в 2024 году, реализована возможность проведения профилактических мероприятий по месту работы и обучения граждан, с 2024 года для женщин и мужчин репродуктивного возраста проводится диспансеризация, целью которой является оценка их репродуктивного здоровья", - говорится в документе.
 
Экономика Общество Здоровье РФ Владимир Путин
 
 
