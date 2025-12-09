https://1prime.ru/20251209/chislo-865343915.html
Число россиян, получивших высокотехнологичную медпомощь, выросло на 18%
Число россиян, получивших высокотехнологичную медпомощь, выросло на 18% - 09.12.2025, ПРАЙМ
Число россиян, получивших высокотехнологичную медпомощь, выросло на 18%
Число россиян, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в 2024 году выросло на 18% по сравнению с 2019 годом, что составляет 1,5 миллиона человек,... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T03:10+0300
2025-12-09T03:10+0300
2025-12-09T03:10+0300
здоровье
общество
экономика
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865343915.jpg?1765239006
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Число россиян, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в 2024 году выросло на 18% по сравнению с 2019 годом, что составляет 1,5 миллиона человек, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"С учетом реализации положений Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года", можно отметить следующие данные, характеризующие сферу здравоохранения в Российской Федерации:... число граждан, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в 2024 году увеличилось на 18 процентов по сравнению с 2019 годом и составило 1,5 млн. человек (в отношении жителей сельской местности наблюдается рост на 8,4 процента), что свидетельствует о повышении ее доступности для населения", - говорится в документе.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество , рф, владимир путин
Здоровье, Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Число россиян, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в 2024 году выросло на 18% по сравнению с 2019 годом, что составляет 1,5 миллиона человек, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"С учетом реализации положений Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года", можно отметить следующие данные, характеризующие сферу здравоохранения в Российской Федерации:... число граждан, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в 2024 году увеличилось на 18 процентов по сравнению с 2019 годом и составило 1,5 млн. человек (в отношении жителей сельской местности наблюдается рост на 8,4 процента), что свидетельствует о повышении ее доступности для населения", - говорится в документе.