https://1prime.ru/20251209/chislo-865343915.html

Число россиян, получивших высокотехнологичную медпомощь, выросло на 18%

Число россиян, получивших высокотехнологичную медпомощь, выросло на 18% - 09.12.2025, ПРАЙМ

Число россиян, получивших высокотехнологичную медпомощь, выросло на 18%

Число россиян, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в 2024 году выросло на 18% по сравнению с 2019 годом, что составляет 1,5 миллиона человек,... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T03:10+0300

2025-12-09T03:10+0300

2025-12-09T03:10+0300

здоровье

общество

экономика

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865343915.jpg?1765239006

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Число россиян, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в 2024 году выросло на 18% по сравнению с 2019 годом, что составляет 1,5 миллиона человек, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "С учетом реализации положений Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года", можно отметить следующие данные, характеризующие сферу здравоохранения в Российской Федерации:... число граждан, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в 2024 году увеличилось на 18 процентов по сравнению с 2019 годом и составило 1,5 млн. человек (в отношении жителей сельской местности наблюдается рост на 8,4 процента), что свидетельствует о повышении ее доступности для населения", - говорится в документе.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество , рф, владимир путин